«القمة العالمية للحكومات» تستشرف مستقبل ما بعد «كورونا»

دبي (الاتحاد)

تفرض الأزمة الصحية التي يمر بها العالم نتيجة لتفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» على الحكومات أداء أدوار ومهام أوسع للحد من التأثير النفسي السلبي العميق لوباء كوفيد-19 على الناس عالمياً، ما يتطلب تبني مقاربات قائمة على التكنولوجيا والعلوم المتقدمة، والاعتماد بشكل أكبر على البيانات التي تمثل ممكناً للجهود الحكومية لمواجهة تحديات الوباء.

وتطرقت جلستان افتراضيتان نظمتهما القمة العالمية للحكومات ضمن سلسلة الجلسات التفاعلية الرقمية «الحكومات وكوفيد – 19» التي تتواصل حتى 26 يونيو الحالي، إلى موضوعي التوترات المجتمعية والجائحة، وأهمية البيانات في دعم الحكومات.

وتحدث الدكتور آري كروجلانسكي الأستاذ الدائم في علم النفس لدى جامعة ماريلاند، حول تخطي العالم للوباء نفسياً، والتعامل مع الضبابية الناتجة عنه وكيفية الخروج منها، خلال جلسة تحت عنوان «التوترات المجتمعية ووباء كوفيد-19... هل العالم في خطر؟»، التي أدارتها رئيس تحرير صحيفة «ذا ناشونال» مينا العريبي. وأشار كروجلانسكي إلى وجود حوالي 21 مليون عاطل عن العمل في الولايات المتحدة وحدها، ما تسبب بضربة نفسية سلبية عميقة للناس، إضافة إلى العدد الكبير للضحايا الذي تجاوز 400 ألف شخص حول العالم، والتأثير السلبي الشديد على الاقتصاد العالمي.

وقال رداً على سؤال حول دور الحكومات في هذه الظروف العصيبة: «يُعد دور الحكومات الأكثر الأهمية، حيث يطالب الناس في أوقات كهذه بقيادة قوية وحكيمة ومتعاطفة تؤكد لهم أهمية حياتهم وتحس بمعاناتهم، وتطمئنهم بأن الحكومات لن تسمح بزوالهم».

وتحدث ديفيد كريج، الرئيس التنفيذي لشركة ريفينتيف، إحدى أكبر مزودي البنية التحتية وبيانات الأسواق المالية في العالم، وسعيد العور، رئيس منطقة الشرق الأوسط لدى شركة روتشيلد وشركاه، في جلسة أخرى بعنوان «كيف ستساهم البيانات في بناء نظم مالية عالمية أكثر مرونة؟»، أدارها أكسل ثريلفول رئيس التحرير في وكالة أنباء «رويترز». وناقش كريج أهمية الشفافية والإفصاحات خصوصاً في ما يتعلق ببيانات وإحصاءات كوفيد-19، وقال: «إذا انخفضت الشفافية، ستختفي معها الثقة وتزداد أزمة الديون. أرى حالياً عدة أماكن تعد فيها الشفافية والثقة في البيانات على مستوى الدولة أمراً مهماً جداً. فيُمكن القول إن الإفصاح عن الأخبار السيئة أفضل من محاولة إخفائها، لأن الثقة ستنخفض أكثر إن تم اكتشافها».