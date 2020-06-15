«الوطني» في ندوة دولية حول «الاستجابة لكورونا»

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت مجموعة الشُعبة البرلمانية لدولة الإمارات، مؤخراً، في جلسة افتراضية حول: «استجابة إجراءات احتواء (كوفيد - 19) لأهداف التنمية المستدامة»، بتنظيم مشترك بين الاتحاد البرلماني الدولي، وشبكة حلول التنمية المستدامة للبرلمانيين، من أجل الأهداف العالمية، بهدف إعادة فتح الاقتصاد، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال المرحلة المقبلة.

وشارك في أعمال الجلسة، أعضاء وموظفو برلمانات أكثر من 100 دولة، بالإضافة إلى الخبراء المعنيين بأهداف التنمية المستدامة والاقتصاد.

وأكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، خلال مداخلة رحب فيها بالأعضاء المشاركين، أهمية الوصول إلى حلول أكثر استدامة للتعاطي مع الأزمة الحالية لجائحة «كورونا»، والمشاكل الأخرى مثل تجاوزات حقوق الإنسان والفقر والاختلاف السياسي.

كما أكد معاليه، ضرورة تجاوز الأجندات السياسية للأزمة، والعمل على أهداف أسمى لمصلحة البشرية، موضحاً أن الأزمة الحالية تعتبر مثالاً لأهمية تجاوز الاختلافات السياسية، ووضع مصلحة البشرية في صلب العمل المشترك، للوصول إلى حلول أكثر استدامة لأخطر التحديات التي يشهدها العصر.

وكثفت الإمارات، جهودها لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، على الصعيدين الداخلي والخارجي، وتحظى الجهود الإماراتية المتواصلة لدعم عملية مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، بكل تقدير واحترام على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومن قبل المؤسسات المعنية، وبالذات منظمة الصحة العالمية.

ويحرص المجلس الوطني الاتحادي، تنفيذاً لاستراتيجيته البرلمانية، على ترجمة رؤية القيادة الرشيدة، وتطلعات شعب الإمارات، من خلال تطوير مختلف أوجه التعاون الدولي، خاصة العلاقات البرلمانية، فضلاً عن تعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الدولية.

دور متنامٍ

يحظى الدور المتنامي للمجلس الوطني الاتحادي، في أعمال ومشاريع الاتحاد البرلماني الدولي، بكل التقدير من قبل ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد، بما يمتلكه المجلس وأمانته العامة من خبرة متراكمة، تجسدت بتمثيل المجلس للمجموعة العربية في الاتحاد، وتسلم أول رئاسة لمنتدى الشباب البرلمانيين، الذي يعد أحد مقترحات الشُعبة البرلمانية الإماراتية، إضافة إلى تقديمه العديد من المقترحات والمشروعات التطويرية والبنود الطارئة التي لاقت قبولاً لكونها تهتم بالقضايا التي لها علاقة بمختلف شعوب وبرلمانات العالم.