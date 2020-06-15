البواردي وسفير موزمبيق يبحثان التعاون المشترك

أبوظبي (وام)

بحث معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، خلال اتصال مرئي، مع تياغو ريسيبوكشتيفو، سفير جمهورية موزمبيق لدى الدولة، مستجدات جائحة فيروس «كورونا المستجد»، وتطوراتها في البلدين والعالم، وجهود مواجهتها واحتواء آثارها على الصعد كافة.

ورحب معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع بسفير موزمبيق، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يعزز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية موزمبيق.

تياغو ريسيبوكشتيفو

واستعرض الجانبان، عبر الاتصال المرئي، علاقات الصداقة وأوجه التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق المصالح المشتركة، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.