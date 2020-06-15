ضوابط جديدة لشهادات الميلاد والوفاة في دبي

سامي عبدالرؤوف (دبي)

وضعت هيئة الصحة في دبي ضوابط جديدة، لإصدار شهادات الميلاد والوفاة في الإمارة، وطالبت جميع المنشآت الصحية المرخصة من قبلها بضرورة التقيد بها.

وأكدت الهيئة في تعميم وجهته إلى المنشآت الصحية الخاصة في الإمارة، أنها الجهة الوحيدة المعنية بإصدار شهادات الميلاد والوفاة التي تحدث في إمارة دبي، باستثناء المواليد وحالات الوفاة التي تحدث في المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومدينة دبي الطبية، وذلك بموجب التشريعات السارية لقيد المواليد وحالات الوفاة.

وتابعت: «يتم إصدار شهادات الميلاد والوفاة من خلال نظام (الحمد) الذي يعد أحدث الأنظمة الإلكترونية لخدمة المتعاملين، ويهدف إلى تمكين المتعاملين من استخراج شهادات الميلاد والوفاة في أسرع وقت ممكن وبأبسط الإجراءات التي تتوافق مع أحكام التشريعات السارية، ولفتت إلى أنه يتم تقديم خدمة إصدار شهادات الميلاد والوفاة، في مركز أبراج بحيرات الجميرا لخدمات اللياقة الطبية، الكائن في أبراج بحيرات جميرا (مبنى الماسة الحمراء)، بدلاً من المركز الحالي الكائن في برج المكاتب بالفستيفال».

وأشارت الهيئة إلى أن العمل بالتعميم الجديد بدأ مباشرة (أمس)، وعلى جميع المنشآت الصحية في إمارة دبي اتخاذ ما يلزم لضمان التقيد التام بما ورد فيه من أحكام.

ونوهت الهيئة بالتعاون المستمر من قبل شركائها الاستراتيجيين في المجال الصحي، من أجل تعزيز معايير جودة خدمات الرعاية الصحية في إمارة دبي، وفي إطار حرص الهيئة على تعزيز التميز في تقديم الخدمات الحكومية، من خلال توفير الممكنات الذكية والحديثة في خدمة وإسعاد المتعاملين.