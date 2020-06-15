641 مليون درهم لدعم الأمن الغذائي في الربع الأول

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إجمالي قيمة الدعم المقدم للمواطنين والمزارعين ومربي الثروة الحيوانية وصغار المنتجين في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري 2020، والذي بلغ نحو 641 ‬مليون درهم، توزعت على 5 برامج رئيسة تنفذها الهيئة، تتضمن برنامجي دعم الأرز والطحين، وبرنامج تحسين دخل المزارعين، وبرنامج دعم الأعلاف، وبرنامج دعم الأعلاف المركبة للمزارع التجارية وصغار المنتجين المرخصين، استفادت منها أكثر من 138 ألف أسرة، و30632 مربياً ومزارعاً، و259 من صغار المنتجين ومزارع الإنتاج الحيواني التجارية في الإمارة.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وقال سعيد البحري سالم العامري، مدير عام الهيئة: «يأتي هذا الدعم في إطار الاهتمام الكبير للقيادة الحكيمة بالارتقاء بمستوى المعيشة وجودة الحياة ودعم القطاع الزراعي، والمتابعة المباشرة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، لجهود الهيئة في تنمية القطاع الزراعي والغذائي، وبناء منظومة قوية ومتصدرة عالمياً للأمن الغذائي، وتعزيز القدرة التنافسية والإنتاجية للقطاع الزراعي في إمارة أبوظبي، ودفعه نحو مزيد من التطور والازدهار».

وأكد أن برامج الدعم التي تقدمها الهيئة للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية وصغار المنتجين، تهدف لتحقيق التنمية المستدامة للقطاع الزراعي في إمارة أبوظبي، وتعظيم إنتاج القطاع لترسيخ منظومة الأمن الغذائي وتعزيز الأمن الحيوي في الإمارة، وزيادة كفاءة الإنتاج المحلي من المنتجات الزراعية، عبر تقديم أشكال الدعم كافة، المادي والمعرفي والتقني للمزارعين، وتمكينهم بأفضل الخبرات والممارسات العالمية في مجال الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية، وترسيخ مفهوم الإنتاج القائم على المعرفة والابتكار، وفق خطط وبرامج دعم متكاملة ترتكز على البحث والمراجعة والتطوير، وتسهم في تحقيق مستهدفات الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.

وكشفت الهيئة عن تقديمها لأكثر من 16.3 ألف طن من الطحين والأرز للأسر المستفيدة من برامج دعم الأرز والطحين، استفادت منها 138228 أسرة في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري 2020، حيث تسعى الهيئة من خلال هذه البرامج لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين جودة الحياة للأسر المستفيدة.

وقدمت الهيئة خلال الربع الأول من العام الجاري أكثر من 261.2 مليون درهم ضمن برنامج دعم الأعلاف، استفاد منها 17060 مربي ثروة حيوانية، وقدمت كذلك ما يزيد على 271.4 مليون درهم للمزارعين المستفيدين من برنامج تحسين دخل المزارعين الذي تنفذه الهيئة، استفاد منها 13572 مزارعاً، وأكثر من 55.4 مليون درهم لصغار المنتجين ومزارع الدجاج اللاحم والدجاج البياض في الفترة ذاتها، وأثمر عن هذا الدعم نجاحات كبيرة ومتواصلة سجلتها إمارة أبوظبي في القطاع الزراعي، حيث بلغت تقديرات الثروة الحيوانية في الإمارة نحو 3.5 مليون رأس، و48 ألف حيازة نباتية وحيوانية، 749 مليون متر مربع .