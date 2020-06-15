إغلاق مستودع للمواد الغذائية ومركز «تم» في المرفأ

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

قررت بلدية منطقة الظفرة إغلاق مستودع صرف المواد الغذائية المدعومة في مدينة المرفأ ابتداء من يوم أمس «الاثنين» وحتى إشعار آخر وذلك لإجراء عمليات التعقيم والتطهير ضمن برنامج التعقيم الوطني، وذلك تماشياً مع عمليات الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيدـ 19.

كما تقررإغلاق مركز الخدمات الحكومية المتكامل «تم» في مدينة المرفأ أيضاً حتى يوم 18 من الشهر الجاري على أن يعاود بعدها العمل في استقبال الجمهور والمراجعين بعد افتتاحه عقب الانتهاء من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لضمان عدم انتشار فيروس كورونا.

وتحرص بلدية الظفرة على تكثيف جهودها لتطهير وتعقيم كافة المباني والمنشآت والشوارع في منطقة الظفرة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ضمن برنامج التعقيم الوطني للحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد- 19»، حيث ساهمت قطاعات البلدية وفرق الطوارئ والأزمات بدور كبير خلال برنامج التعقيم الوطني على مستوى مدن المنطقة، وذلك بنشر التوعية والتوجيه بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها دولة الإمارات في جميع مرافقها الحيوية ضد فيروس كورونا من أجل صحة وسلامة المجتمع. وشملت حملات التوعية توزيع مطبوعات توعية على فئات المجتمع بالإضافة إلى توزيع المعقمات والكمامات وفحص العمال بالشركات للتأكد من سلامتهم للمحافظة على صحة وسلامة المجتمع، بالإضافة إلى مختلف الحملات التي تنفذها البلدية للتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المعلن عنها في كافة مدن منطقة الظفرة ومنها مدينة زايد وغياثي والسلع وجزيرة دلما والمرفأ وليوا.