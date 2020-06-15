جهاز تصوير مقطعي لتشخيص التهاب كورونا

أبوظبي (الاتحاد)

دشنت مستشفى العين، التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أول جهاز من نوعه في دولة الإمارات، للتصوير الطبقي المحوري المحوسب، (التصوير المقطعي بالحاسب الآلي) لتشخيص الالتهاب الرئوي الفيروسي، الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19).

وجاء إدخال جهاز الأشعة المقطعية المتحرك الجديد (16 شريحة) لتصوير مرضى كوفيد 19، حرصاً من شركة «صحة» على تقديم الرعاية الطبية عالية الجودة، ووفقاً لأعلى المعايير، وفي إطار جهودها لمكافحة فيروس كورونا المستجد، والكشف المبكر عنه.

ويستخدم الجهاز الجديد لتصوير الرئتين لمرضى كوفيد 19 بدقة عالية جداً، مما يسهم في الكشف المبكر عن وجود أي تغييرات في الرئتين ناتجة عن الإصابة بالفيروس، وقد تم إجراء التصوير باستخدام هذا الجهاز لنحو 3000 مريض، منذ بدء تشغيله في بداية شهر أبريل الماضي وحتى الآن.