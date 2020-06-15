27 ألف فحص جديد وشفاء 667 حالة

أبوظبي (وام)

عقدت حكومة الإمارات إحاطة إعلامية جديدة في إمارة أبوظبي تحدثت خلالها الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات عن آخر المستجدات، والحالات المرتبطة بمرض كوفيد- 19 في الدولة.

وتحدثت المهندسة فاطمة العبدولي، المتحدث الرسمي من وزارة تطوير البنية التحتية عن المنصة المكانية الذكية لتهيئة المنشآت الحكومية لمواجهة أزمة كورونا، والتي أشرفت على إطلاقها الوزارة، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية بهدف توفير معلومات وبيانات فورية خلال الأزمات والطوارئ.

وأكدت الدكتورة آمنة الشامسي أن خط الدفاع الأول مستمر في بذل الجهود والعطاء لمواجهة مرض كوفيد - 19، وهي جهود ساهمت في وصول الدولة لمرحلة مهمة من التصدي للفيروس، وظهور بعض المؤشرات الإيجابية في الحالات اليومية، مع التأكيد أن خطر الفيروس لايزال قائماً، والالتزام بالإجراءات الاحترازية لا يزال مطلوباً.

وأشارت إلى استمرار خطة الفحص والكشف الوطني على مستوى الدولة، بعدما أجرت الجهات الصحية أكثر من 27 ألف فحص جديد ساهمت هذه الفحوص في الكشف عن 342 حالة إصابة جديدة تتلقى الرعاية الصحية حالياً ليصل مجموع الحالات في الدولة 42.636 حالة.

وأعلنت الدكتورة آمنة الشامسي عن شفاء 667 حالة جديدة من مرض كوفيد - 19 وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 28.129 حالة، مشيرة إلى وفاة شخصين من المصابين بالمرض ليصل عدد الوفيات المسجلة في الدولة إلى 291 حالة.

وأشارت الدكتورة آمنة إلى أن عدد الحالات المصابة بمرض كوفيد - 19 والتي ما زالت تتلقى العلاج بناء على الأرقام الجديدة بلغ 14.216 حالة في الدولة.

وعلى صعيد متصل، أكدت الدكتورة آمنة الشامسي أن اتباع الإجراءات الوقائية عامل أساسي لمنع الإصابة بمرض كوفيد - 19 خاصة الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات المرض، مثل كبار السن، والذي يعانون أمراضاً مزمنة بعدما أظهرت بيانات حالات الوفيات بالمرض في الدولة أن نحو 40% منها تعود إلى حالات تعاني مرض السكري.

وأشارت إلى ضرورة أن يتأكد الأفراد الذين يعانون أمراضاً مزمنة، خاصة السكري من أخذ كامل الاحتياطات خلال الفترة الحالية، وعلى رأسها التباعد الجسدي، ولبس الكمامات، إضافة إلى أهمية اتباع أسلوب حياة يعزز من المناعة قائم على ممارسة الرياضة، وتناول الطعام الصحي.

تحدثت المهندسة فاطمة العبدولي عن المنصة المكانية الذكية لتهيئة المنشآت الحكومية لمواجهة أزمة كورونا، والتي أطلقتها وزارة تطوير البنية التحتية استجابة سريعة منها لقرار مجلس الوزراء لدراسة الاستغلال الأمثل للمباني والمرافق الحكومية، وإمكانية تحويلها كمرافق صحية أو تخزينية أو حيوية تخدم القطاع الطبي.

وأشارت إلى أن المنصة تعد منظومة مبتكرة في التعامل مع الأزمة الحالية تستند على التقنيات الحديثة لقواعد البيانات المكانية والإحصائيات، بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومن خلال شاشات أداء تفاعلية تعتمد على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم الجهود الوطنية للتعامل مع الأزمة التي يمر بها العالم، إضافة إلى أدوات ذكية تحليلية تقوم على استخدام تقنيات التحليلات المكانية لإعداد الدراسات الأولية لإدارة، وتهيئة المنشآت والمباني الحكومية. وأضافت العبدولي أن المنصة تتعامل مع بيانات محدثة لأكثر من 3500 منشأة حكومية تغطي مساحتها 6 ملايين متر مربع، وتتسع لأكثر من 500 ألف شخص لتكون قادرة على تلبية متطلبات وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والجهات المعنية في دولة الإمارات لمواجهة الاحتياجات الحالية والمستقبلية خلال الحالات الطارئة.

ولفتت العبدولي خلال الإحاطة إلى أن المنصة المكانية الذكية لتهيئة المنشآت لمواجهة أزمة كورونا المستجد تعتبر أحد المشاريع والمبادرات الحكومية الأكثر حداثة لمواجهة انتشار الفيروس، وتتضمن 4 أدوات ذكية قادرة على توفير المعلومات الاستراتيجية لمتخذي القرار في الوقت المناسب وبشكل فوري لضمان اتخاذ القرارات المناسبة بدقة وفاعلية الأولى الخرائط التفاعلية التي يتم من خلالها عرض السيناريوهات المختلفة، ويمكن من خلالها تتبع استخدامات الأراضي المختلفة، وتوزيع المنشآت لتحديد مستويات ملاءمتها وجهوزيتها لتوظيفها كمرافق تدعم مواجهة الأزمة. وثالت الأدوات في المنصة هي الخرائط الديموغرافية التي تمثل خرائط مكانية تفاعلية لرصد توزيع السكان، بالإضافة إلى خرائط حرارية لانتشار وتركز السكان. وآخر الأدوات ضمن المنصة «راصد عمليات التعقيم» الذي يسهم في تحديد ورصد عمليات تعقيم المنشآت الحكومية بعد الاستفادة منها، وضمان سلامة إعادة استخدامها كمرافق داعمة للعمل في مواجهة الفيروس بعد انتهاء الأزمة.