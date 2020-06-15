رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون الرئيس المنتخب لجمهورية بوروندي في وفاة الرئيس السابق

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تعزية إلى فخامة الجنرال ايفاريست أندايشيمي، الرئيس المنتخب لجمهورية بوروندي وذلك في وفاة الرئيس بيير أنكورونزيزا، الرئيس السابق لجمهورية بوروندي.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة الجنرال ايفاريست أندايشيمي.