فحوص «كورونا» لكبار السن بمنازلهم في الشارقة

الشارقة (وام)

تبادر دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، ضمن سعيها الدؤوب لدعم وحماية كبار السن في الشارقة، بإجراء فحوص فيروس كورونا «كوفيد- 19» لكبار السن من منازلهم دون الذهاب إلى المستشفيات أو مراكز الفحص، وذلك بالتنسيق مع إدارة الطب الوقائي التابع لمنطقة الشارقة الطبية.

وتهدف المبادرة التي أطلقتها الدائرة، بالتعاون مع شركائها، إلى الوصول لكبار السن وذوي الإعاقة وطريحي الفراش من مستفيدي إدارة الرعاية المنزلية المقيمين وحدهم والعمالة التابعة لهم بإمارة الشارقة والمدن التابعة لها في محل إقامتهم، وتجنيبهم عناء التوجه إلى المستشفى أو المراكز لإجراء الفحص المتعلق بفيروس كورونا، ما يسهم في حمايتهم وذويهم من التقاط العدوى، والحد من انتشار الجائحة، فضلاً عن تخفيف الضغط على المستشفيات ومراكز الفحص.

وأشادت خلود آل علي مدير إدارة الرعاية المنزلية بالشارقة، بجهود منطقة الشارقة الطبية وشرطة الشارقة بالتعاون والتنسيق المستمر مع الدائرة في تنفيذ مثل هذه المبادرات.

وأكدت أن الآباء والأمهات من كبار السن يحظون بسلسلة من الخدمات الصحية التي يتم تقديمها عبر الزيارات المنزلية الضرورية، منها توصيل الأدوية، وتقديم جلسات العلاج الطبيعي المنزلي ممن تتطلب حاجتهم الضرورية استمرارية الجلسات العلاجية وفقاً للإجراءات الصحية والاحترازية المتبعة، إلى جانب تقديم الإرشادات والاستشارات اليومية عبر الاتصال الهاتفي من قبل الاختصاصي الاجتماعي، والاطمئنان على حالتهم، والتعرف على احتياجاتهم، ودعمهم نفسياً ومعنوياً.

كما أطلقت الدائرة خدماتها الصحية عن بُعد من خلال تقديم جلسات العلاج الطبيعي التي يقدمها اختصاصيو العلاج الطبيعي لكبار السن والمعاقين وخدمة تأهيل جلساء كبار السن.



5000 كشف عن «كوفيد- 19» للموظفين

نفذت دائرة الموارد البشرية بالشارقة 5 آلاف فحص لموظفي وموظفات دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة، خلال الأسبوع الماضي، للكشف المبكر عن فيروس كورونا «كوفيد- 19» المستجد، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ممثلةً في منطقة الشارقة الطبية؛ والتي غطت - حتى الآن - نسبة الموظفين الذين شملهم قرار العودة إلى مقار العمل بنسبة 30%. وكان قد تم التنسيق مع المنطقة الطبية لتنفيذ الفحص عبر مواقع متعددة، تغطي مدن ومناطق الإمارة، حيث ينفذ الفحص في مدينة الشارقة بمقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وفي المنطقة الوسطى بمقر فرع دائرة الموارد البشرية بمنطقة مليحة، وفي المنطقة الشرقية بمقار أفرع الدائرة في كلباء وخورفكان ودبا الحصن، وذلك مراعاة لمناطق سكن الموظفين، وتسهيلاً لوصولهم لمقار الفحص.

وأوضح الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس دائرة الموارد البشرية، أن الفحص يستغرق مدة بسيطة، لا تتعدى 5 دقائق، من لحظة دخول الموظف للفحص، إلى انتهاء العملية، موضحاً أن ظهور النتائج يتم خلال 72 ساعة، وعبر رسالة نصية للموظف.

وأشار إلى تقسيم موظفي الجهات الحكومية إلى مجموعات، لضمان عدم التزاحم بين الموجودين من الموظفين للفحص في المقر خلال اليوم الواحد، حرصاً على تطبيق الإجراءات الاحترازية. وأوضح أن مقار الفحص تستقبل الموظفين، لأخذ المؤشرات الحيوية، من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 ظهراً.