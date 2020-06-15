تسريع إجراءات المسح في أم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

قرر مركز المسح الوطني في أم القيوين، تسريع إجراءات فحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 للمراجعين، من أجل تخفيف الازدحام وتقليل الانتظار، خصوصاً في هذه الفترة التي تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة، ويعمل الكادر الطبي والمتطوعون على خدمة الجميع لتسهيل الإجراءات.

ويواصل المركز استقبال المواطنين والمقيمين، الراغبين في إجراء فحص الكشف يومياً ما عدا الجمعة والسبت، من الساعة 10 صباحاً إلى 6 مساء، ويشهد زيادة في أعداد المتقدمين.

وثمن أحمد الشمري، مدير المركز مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، منح مكافأة للعاملين بالوظائف الحيوية خلال الأوقات الطارئة، مؤكداً: «إن القيادة الرشيدة دائماً تقدر وتثمن دور أبنائها المخلصين، الذين يقدمون أرواحهم من أجل وطننا الغالي». وقال: إن الإجراءات تسير بشكل ميسر وسريع، رغم الإقبال الكبير الذي يشهده خلال الفترة الحالية، بعد تطبيق مبادرة فحص المواطنين، وبعض الفئات من المقيمين مجاناً.