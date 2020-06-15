طائرتا مساعدات طبية للدومينكان وكولومبيا

أبوظبي (وام)

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس طائرة مساعدات على متنها 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى جمهورية الدومينكان لتوفير الوقاية والحماية الشخصية للعاملين في القطاع الطبي بها، وسيستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لدعم جهودهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وذلك في إطار توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بضرورة تقديم الدعم العاجل في المجال الصحي للدول الشقيقة والصديقة.

وقال بدر عبدالله سعيد المطروشي سفير الدولة لدى جمهورية كوبا السفير غير المقيم لدى جمهورية الدومينكان: انطلاقاً من الدور الريادي والإنساني لدولة الإمارات في تقديم المساعدات في أوقات الأزمات وتسخير جميع الإمكانيات لمساعدة الدول واستمراراً لتعزيز العلاقات مع جمهورية الدومينكان، تم إرسال طائرة مساعدات تحتوي على المستلزمات الطبية العاجلة اللازمة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد ومساعدة العاملين في القطاع الطبي في الدومينكان على القيام بدورهم بشكل أفضل.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات قدمت حتى يوم أمس أكثر من 911 طناً من المساعدات استفاد منها نحو 911 ألفاً من العاملين في المجال الطبي.

كما أرسلت دولة الإمارات، أمس، طائرة مساعدات تحتوي على 8 أطنان من الإمدادات الطبية إلى كولومبيا، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسيستفيد منها أكثر من 8 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس، وذلك استمراراً لجهود الإمارات في تعزيز قدرات القطاع الصحي في مختلف دول العالم للتغلب على أزمة «كوفيد 19».

وقال سالم راشد العويس سفير الدولة لدى جمهورية كولومبيا: إن دولة الإمارات تحرص في ظل سياسة التعاون والتضامن التي تنتهجها على تنمية وتطوير علاقاتها مع العديد من دول العالم، وإنه على الرغم من بعد المسافات بين البلدين فإن العلاقات الثنائية شهدت تطوراً ملحوظاً في كافة الجوانب، ويأتي إرسال المساعدات الطبية ليؤكد على متانة العلاقات.

وأضاف العويس أن دولة الإمارات تقف دائماً إلى جانب الدول الصديقة وتمد لها دائماً يد العون، خاصة في هذه الظروف التي يشهدها العالم أجمع في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وتأمل الدولة في أن تساهم المساعدات الطبية في تعزيز القدرات للطواقم الطبية والتمريضية وتوفير المزيد من الحماية لها.

وكانت دولة الإمارات قد أرسلت في 8 أبريل الماضي 10 أطنان من الإمدادات الطبية إلى كولومبيا لمساعدتها في الحد من انتشار فيروس «كوفيد 19»، استفاد منها أكثر من 10 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية. كما تم إجلاء 63 مواطناً كولومبيا من الإمارات العربية المتحدة.