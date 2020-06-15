وزارة تنمية المجتمع تدعم منتجات 2800 أسرة

آمنة الكتبي (دبي)

كشفت وزارة تنمية المجتمع عن دعم 2800 أسرة منتجة مع العمل على استدامة إنتاجيتها، تعزيزاً لدور الأسر المنتجة، ونمو الاقتصاد المُستدام وجودة وريادة المنتج الإماراتي.

وأكدت وزارة تنمية المجتمع أن منتجات الأسرة متوفرة في 8 منافذ بيع، منها مركز بن سوقات وأسواق الورقاء والمزهر، بالإضافة إلى مطارات دبي، وموقع نون الإلكتروني.

ونظمت وزارة تنمية المجتمع 6 دورات تدريبية «عن بُعد» استهدفت 240 أسرة إماراتية منتجة، ضمن برنامج «الصنعة» في الوزارة، وذلك في إطار مبادرة استباقية تأتي تعزيزاً للجهود والخدمات التنموية التي تسعى لتحفيز عطاء الأسر المنتجة، وتحقيق استدامة تطوير المنتجات، والمحافظة على معايير الجودة والصحة والسلامة في آن.

وتأتي الدورات التدريبية التي نظمتها إدارة برامج الأسر المنتجة لمنتسبي «الصنعة»، من خلال برنامج «ميكروسوفت تيمز» MICROSOFT TEAMS، تماشياً مع الظروف الراهنة في ظل الالتزام المجتمعي والأسري بالحجر المنزلي والتباعد الجسدي، دعماً للجهود الوطنية المستمرة في التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19»، حيث تستهدف الإدارة تنظيم 50 دورة تدريبية عن بُعد حتى نهاية العام الجاري، تستهدف تدريب وتأهيل 2000 أسرة إماراتية منتجة بواقع 40 أسرة في كل دورة تدريبية.

وتمكنت الوزارة من تنظيم دورات تخصصية تعزز إرادة الأسر المنتجة نحو تطوير منتجاتها والارتقاء بأفكارها الإنتاجية إلى مستوى يحقق لها التنافسية في السوق، مشيرة إلى أن هذه الدورات حققت نسبة متابعة عالية من قبل الأسر المنتجة. وأضافت أنه تم تنظيم دورات متخصصة حول «جودة وسلامة المنتج»، و«مبادئ الاتيكيت في العمل عن بُعد» و«التفكير الابتكاري لريادة الأعمال»، وجميعها لاقت قبولاً، وحظيت بمتابعة دقيقة من الأسر المنتجة على مستوى إمارات الدولة، بمختلف فئاتهم من السيدات والشباب وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، أعضاء مشروع الصنعة.

وأكدت الوزارة أن 2800 أسرة، تبدع في مختلف المجالات الإنتاجية الغذائية والاستهلاكية، وأنها تسعى لتقديم خدمات دعم لوجستية وتوعية وتثقيفية وتطويرية، من أجل سلامة وجودة وريادة المنتج الإماراتي، ورفع مستوى ثقة جمهور المستهلكين به.