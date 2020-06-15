تعاون بين «اجتماعية الشارقة» و«معاشات أبوظبي»

الشارقة (وام)

أبرمت دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، اتفاقية لتبادل البيانات والمعلومات، تحقيقاً لمفهوم الشراكة المؤسسية بين المؤسسات والدوائر التي تسعى إلى تنمية وخدمة المجتمع، والارتقاء بنوعية الحياة في إمارات الدولة.

وجرى توقيع اتفاقية التعاون عن بُعد عبر برنامج «مايكروسوفت تيمز»، حيث وقعتها عفاف إبراهيم المري، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، وخلف عبدالله رحمه الحمادي، مدير عام صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي.

شهد مراسم التوقيع من طرف الدائرة، مها منصور آل علي، مدير إدارة الاتصال الحكومي، وحاتم السيد، مدير إدارة تقنية المعلومات، بينما شهدها من قبل صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي سالم القبيسي، نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد، وأحمد الحوسني، مدير قطاع التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي، وحمد الحوسني، مدير إدارة تقنية المعلومات، وفاطمة الشريقي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي.

وبموجب الاتفاقية، سيتم تزويد الدائرة بالبيانات الأساسية الخاصة بالمؤمّن عليهم المسجلين لدى الصندوق، وكذلك المتقاعدين والمستحقين، على أن تقوم الدائرة بتزويد الصندوق بنوع المساعدات الاجتماعية التي تُصرف لهم إنْ وجدت وقيمتها، وإتاحة الاستعلام عن ذلك برقم الهوية.