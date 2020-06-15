10.3 مليار درهم مشاريع تطويرية وتنموية تنفذها «مساندة» في أبوظبي

أبوظبي (وام)

بلغت التكلفة التقديرية للمشاريع التطويرية والتنموية، التي أعلنت عن تنفيذها شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، منذ بداية العام الجاري، نحو 10.3 مليار درهم، توزعت على قطاعات حيوية مختلفة، تنوعت ما بين البنية التحتية والإسكان والصحة والتعليم والرياضة والمرافق العامة، وإعادة التأهيل والصيانة الشاملة.

وجاء مشروع شاطئ المرفأ السكني في مقدمة المشاريع التي تنفذها «مساندة»، والذي يتضمن تشييد 410 فلل سكنية للمواطنين في المرفأ على مساحة قدرها 2.2 مليون متر مربع، وذلك بتكلفة إجمالية تتجاوز 1.2 مليار درهم، يليه مشروع الساد السكني الواقع في مدينة العين، الذي يتضمن بناء 306 فلل للمواطنين و3 مساجد و4 أراضٍ لمرافق تجارية ومجتمعية، وغيرها، إلى جانب 14 قطعة أرض مساحات مفتوحة للحدائق، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الطرق والبنية التحتية، وذلك بتكلفة تبلغ 792.6 مليون درهم على مساحة تقارب 1.24 مليون متر مربع.

كما جاء مشروع تطوير شبكة الطرق في منطقة ميناء زايد «النفق الرئيس»، البالغ تكلفته 1.3 مليار درهم، ليربط جسر الشيخ خليفة بكل من نفق الشيخ زايد وشارع الكورنيش، مع توفير الانسيابية والتدفق الحر للحركة المرورية، بالإضافة إلى تطوير شبكة الطرق في منطقة ميناء زايد، مما سيسهل حركة الوصول من منطقة السعديات إلى منطقة الميناء وشمال جزيرة أبوظبي، كما سيدعم هذا المشروع الحركة السياحية والعمرانية في منطقة الميناء والمناطق المجاورة ومدينة أبوظبي بوجه عام، حيث تنجز الشركة هذه المشاريع بمواصفات عالمية.

وفي إطار دعم التنمية المحلية، وتلبية تطلعات المجتمع، بهدف مواكبة التنمية الشاملة التي تشهدها إمارة أبوظبي، وبما يجسد اهتمام حكومة أبوظبي، جاء مشروع تشييد مستشفى العين الجديد، الذي تنفذه بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» بكلفة تتجاوز 4.4 مليار درهم، وذلك على مساحة بناء مقدارها 347 ألف متر مربع، ليجسد ريادة المنظومة الصحية في إمارة أبوظبي وتطورها المستمر.

وأنجزت «مساندة» 50% من أعمال مشروع إنشاء أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية في أبوظبي، مشيرة إلى أنها تنفذ المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 14000 متر مربع، بتكلفة تقدر بـ 157.8 مليون درهم، وذلك لصالح مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع عدد من الجهات والشركاء الاستراتيجيين.

كما أنجزت «مساندة»، بالتعاون مع بلدية منطقة الظفرة كافة أعمال مشروع تنفيذ أول شاطئ خاص للسيدات في مدينة السلع بمنطقة الظفرة بالقرب من ميناء السلع، وذلك على مساحة تتجاوز 18.300 متر مربع.

3 محاكم قضائية

وتعمل «مساندة» على تشييد 3 محاكم قضائية تابعة لدائرة القضاء، في كل من مدينة زايد أبوظبي ومصفح والرحبة، وذلك ضمن مشاريع مختلفة، تبلغ تكلفتها الإجمالية نحو 150.3 مليون درهم، حيث تبنت «مساندة» حلولاً إبداعية مستدامة أثناء عمل التصميم والتنفيذ، نظراً للطبيعة الخاصة بهذه المشاريع.

أصحاب الهمم

ويشهد سير العمل تقدماً في 15 مشروعاً متنوعاً، تنفذها «مساندة» لصالح القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وذلك بتكلفة تبلغ نحو 808 ملايين درهم، فيما أنجزت «مساندة» حديقة أصحاب الهمم في مدينة خليفة بأبوظبي، وذلك في إطار مبادرات مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لدعم هذه الفئة الغالية، وإعطاء الأولوية والتميز لهم، من خلال توفير المرافق الحضارية والخدمات المتطورة، التي تسهم في دمجهم في الحياة اليومية.

9 مساجد

كما أنجزت «مساندة» مشروع الطرق الداخلية والبنية التحتية لحوضي 7.12 في الشوامخ بتكلفة 254.4 مليون درهم، حيث يخدم المشروع 732 قطعة أرض سكنية و9 مساجد و3 مدارس و13 حديقة و12 مرفقاً حكومياً وتجارياً وغيرها، حيث يوفر خدمات بنية تحتية متكاملة لقاطني المنطقة بالكامل، إضافة إلى خدمات مختلفة، تتضمن ممرات مشاة تغطي جميع المنطقة.

الطرق الداخلية

وأنجزت «مساندة» كافة أعمال مشروع الطرق الداخلية، والبنية التحتية للقطاع 17 في الجنوب الغربي لمدينة خليفة - أبوظبي، بتكلفة بلغت 38.5 مليون درهم، وعلى مساحة تقدر بـ 112.4 ألف متر مربع، فيما باشرت «مساندة» بالتعاون مع بلدية الظفرة في يناير الماضي، تنفيذ أعمال مشروع إنشاء وتصميم الطرق الداخلية، وإعادة تأهيل مرافق البنية التحتية في مدينة زايد وبينونة والقطاع 18 وحوض MZW بمنطقة الظفرة، وذلك بتكلفة تقدر بـ 144.8 مليون درهم.



تصريف مياه السيول

باشرت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» وبلدية منطقة العين، تنفيذ أعمال مشروع تصريف مياه السيول في منطقة العين الحزمة الأولى، وذلك بتكلفة تبلغ نحو 119.3 مليون درهم، فيما بدأت الشركة تنفيذ أعمال مشروع إنشاء الطرق الداخلية والبنية التحتية لمنطقة الصدر في أبوظبي، وذلك على مساحة تبلغ 3.6 مليون متر مربع بتكلفة تقدر بـ 294.7 مليون درهم، حيث يتضمن المشروع تطوير 4 مناطق، هي رأس الصدر والصدر A والصدر B والشاطئ.

وتواصل «مساندة» تنفيذ المشاريع التطويرية والاستراتيجية، بالتعاون مع بلدية مدينة أبوظبي، مستهدفة ترسيخ أحدث البنى التحتية على مستوى العالم في جميع المدن الواقعة ضمن اختصاصاتها، بما في ذلك تعزيز منظومة البنية التحتية في مدينة بني ياس بتكلفة أكثر من 574 مليون درهم، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز الـ 90% في المشاريع.





