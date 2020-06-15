4 ملايين زهرة تزين الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

تغطي 18 مليون متر مربع من المسطحات الخضراء مدينة الشارقة تزينها 4 ملايين زهرة، وأكدت بلدية الشارقة أن قطاع الزراعة والبيئة فيها يبذل جهوداً كبيرة في تعزيز المظهر الجمالي للإمارة الباسمة.

وقال ثابت الطريفي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، إن البلدية تولي الزراعة أهمية كبيرة، اتساقاً مع رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتعمل باستمرار على المحافظة عليها، من خلال النهج المتميز في أساليب الزراعة والري وزراعة أشجار النخيل، والمحافظة على الأشجار المعمرة، التي تعتبر تاريخاً وإرثاً أصيلاً تفوح منه رائحة الماضي العريق.

وأشار إلى أن البلدية تقوم بشكل سنوي بزيادة المسطحات الخضراء بنسبة 15%، حيث بلغت مساحتها في مدينة الشارقة حتى الربع الأول من العام الجاري 18 مليون متر مربع.

وأوضح المهندس حسن التفاق، مساعد المدير العام لقطاع الزراعة والبيئة، أن البلدية تقوم بشكل سنوي بزراعة أكثر من 4 ملايين زهرة في مختلف الشوارع والميادين، كما تشجع المواطنين على الزراعة، من خلال توفير الشتلات الزراعية بأسعار رمزية، حيث شهد الربع الأول من العام الجاري، توزيع أكثر من 10 آلاف شتلة متنوعة، تهدف من خلالها البلدية إلى التشجيع على الزراعة، وزيادة المسطحات الخضراء.

وأكد المهندس جعفر علي جعفر، مدير إدارة الصرف الصحي في البلدية، أن الإدارة قامت خلال الربع الأول بتوصيل 170 مبنى سكنياً وتجارياً بشبكة الصرف الصحي. وأوضح، أن البلدية وفرت خدمة سحب مياه الصرف الصحي، عبر موقعها الإلكتروني ضمن منظومتها الرقمية، حيث تم تقديم الخدمة مجاناً.



خدمات رقمية

أكدت وصال جاسم حبش، مدير إدارة الخدمات البيئية، أن الإدارة واصلت تقديم معظم خدماتها بصورة رقمية، حيث وفرت الإدارة أكثر من 12 خدمة، تقدمها عبر الموقع الإلكتروني. وأكدت أن فرق التعقيم أنجزت أكثر من 400 ألف ساعة تعقيم، نفذها كادر مؤهل مكوّن من 1200 مهندس وعامل باستخدام 900 آلية هي الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، واستخدم خلالها أكثر من 55 مليون لتر معقمات، ساهمت في تغطية مدينة الشارقة بنسبة 100%، مشيرةً إلى أن أعمال التعقيم مستمرة بشكل يومي.