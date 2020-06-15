260 مؤقتاً إلكترونياً للوحات الإنارة في «مدينة الرياض»

أبوظبي ( الاتحاد)

استبدلت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية، المؤقتات الميكانيكية بأخرى إلكترونية للوحات التحكم الخاصة بشبكة الإنارة العامة بمنطقة مدينة الرياض، حيث تم استبدال ما يقارب 260 من المؤقتات الميكانيكية.

وأكدت البلدية أن هذا التوجه ينسجم مع اتباع معايير الاستدامة والحفاظ على الطاقة، واستخدام أحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة، لدعم وتعزيز مكونات البنية التحتية، وخصوصاً فيما يتعلق باتباع أفضل الممارسات في مجال توفير الطاقة وتنظيم الإنارة بالشكل الأمثل.

وأوضحت البلدية أن من نتائج هذا المشروع وفوائده، حفظ ما يقارب (628.000 كيلو واط/‏‏‏ ساعة) من الطاقة سنوياً، وذلك وفقاً للدراسات التي تم إجراؤها بهذا الخصوص.