75% نسبة إنجاز «زايد لغسيل الكلى» في دبي

دبي ( الاتحاد)

كشفت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، عن إنجاز ما يقارب 75% من إجمالي مشروع مركز زايد لغسيل الكلى، الواقع في منطقة الطوار الثالثة، ويتم إنجازه كاملاً في سبتمبر المقبل. وأفاد تقرير بأنه تم إنجاز ما نسبته 100% من تسلم غرفة المحولات وتوريدها، إضافة إلى إنجاز نسبة 100% من الأعمال الإنشائية تحت الأرض (substructure)، وأعمال الهيكل الخرساني، بينما تم إنجاز ما يقارب 67% من إجمالي الأعمال الكهرو ميكانيكية. وسيضم مركز زايد لغسيل الكلى وحدةً لغسيل الكلى خارج المستشفى، وهي عبارة عن مرفق طبي مرخص، يوفر خدماته لمرضى غسيل الكلى على أساس منتظم، كما سيقدم المركز خدمات التدريب على غسيل الكلى في المنزل، وسيخصص 30% من الطاقة الاستيعابية للمركز، والمقدرة بسعة 40 سريراً، للحالات المرضية التي يتم تحويلها من قبل الجمعيات الخيرية المساهمة في المشروع، على أن يقوم المركز بتقديم خدماته لهذه الحالات مجاناً.