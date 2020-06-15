بهدف تعزيز مكانة الدولة في القطاع.. «مكتب دولي للفضاء» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت وكالة الإمارات للفضاء اتفاقية مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي في فيينا، لإنشاء مكتب دولي للأمم المتحدة يعنى بشؤون الفضاء الخارجي والاستدامة في أبوظبي، والذي يعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة الدولة في المنطقة لدى المنظمات العالمية ذات الصلة، ويعزز من قوتها الناعمة على الخريطة الفضائية.

جاء ذلك، خلال الاجتماع «عن بُعد» والذي جمع الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام الوكالة، وسيمونيتا دي بيبو، رئيسة مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي في فيينا، حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الدولي في قطاع الفضاء واستدامة الأنشطة المختلفة ضمنه، انسجاماً مع أهداف دولة الإمارات لتأسيس اقتصاد متنوع ومستدام، وبما يتلاءم مع منطلقات برنامج الأمم المتحدة للاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي، حيث يشكل إضافة مهمة إلى جهود الدولة والأمم المتحدة، الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي في مجالي استدامة الفضاء وتوسعة دوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن المخطط أن يتمحور عمل المكتب في نطاقين رئيسيين، الأول هو تعزيز دور قطاع الفضاء في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والثاني هو تطبيق معايير الاستدامة في بيئة الفضاء والأنشطة الفضائية، وذلك على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، إضافة إلى تفعيل الجهود المشتركة، لتقديم إسهامات ضمن النقاشات ومنصات تبادل التجارب والخبرات العالمية في هذا المجال، ودعم البحوث وتحليل التوجهات، وتحديد أفضل الممارسات العالمية ضمن كافة أنشطة قطاع الفضاء، ورسم الخطط والأجندات وبرامج بناء الكفاءات، لتحقيق الاستفادة من إمكانات قطاع الفضاء في تسريع التنمية المستدامة.

وقال الدكتور محمد الأحبابي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء: تأتي شراكتنا مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، انطلاقاً من حرص الطرفين على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كافة العمليات ذات الصلة باستكشاف الفضاء، بما يقود نحو رفع مستوى استفادة كافة القطاعات الأخرى من تطور قطاع الفضاء وعلومه وتقنياته على المدى الطويل، ونتطلع إلى مواصلة الحوار والتعاون لتسريع مساهمة قطاع الفضاء العالمي في تحقيق تطلعات البشرية نحو بيئة مستدامة.



خطوة هامة

قالت سيمونيتا دي بيبو، مدير مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي: إن إنشاء مكتب جديد لمكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي والاستدامة، يعد خطوة مهمة وكبيرة، لما سيبرزه من دور دولة الإمارات في دعم وصناعة السياسات والبرامج الفضائية الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز دور القطاع الفضائي الإماراتي والعالمي في هذا الشأن، خاصة مع الإقبال والتنافس المتزايد من الحكومات والقطاع الخاص والأكاديمي على أنشطة الفضاء، وتسارع تطور التقنيات والتطبيقات والاستخدامات المتعددة للتكنولوجيا في القطاع.