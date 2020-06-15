3 مقترحات للعام الدراسي المقبل تدرسها «الشارقة للتعليم الخاص»

الشارقة (الاتحاد)

عقدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص صباح أمس، اجتماعاً عن بُعد مع مجلس مديري المدارس الخاصة في الإمارة لبحث استعدادات العام الدراسي المقبل 2020-2021، ترأسته الدكتورة محدثة الهاشمي رئيس الهيئة، وعلي الحوسني مدير عام الهيئة، وسمر مراد رئيسة المجلس ونائبها جون نولا وأعضاء المجلس البالغ عددهم 15 مديراً ومديرة، وعدد من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بالهيئة.

وبحث الحضور خلال الاجتماع ثلاثة مقترحات مستقبلية قدمها أعضاء مجلس مديري المدارس بعد دراسة الآراء والمقترحات المقدمة لهم من كافة مدارس الإمارة لاستعداداتهم للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي القادم مطلع سبتمبر المقبل.

وشملت المقترحات استمرار العمل بنظام التعلم عن بُعد -حال استمرار وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19»، ومقترح «الدمج بين التعليم المباشر والافتراضي» من خلال عودة التعليم في المدارس بنسبة لا تزيد على 50% من قوة كل مدرسة، واستمرار العدد المتبقي عن بُعد لغاية الحد من التجمعات والحفاظ على مسألة التباعد الجسدي كأحد الإجراءات الوقائية المهمة لمنع انتشار المرض، إضافة إلى المقترح الثالث وهو العودة الكاملة للطلبة ضمن ضوابط وإجراءات دقيقة مع التأكيد على أهمية الاستمرار في توظيف التكنولوجيا وبرامج التعلم الإلكترونية ضمن الخطط الدراسية ومواصلة تطبيقه كجزء أصيل في استراتيجيات للتعليم المتبعة في كافة المؤسسات التعليمية.

وقالت الدكتورة محدثة الهاشمي

إن الهيئة مستمرة في تقديم دعمها المعتاد لكافة المدارس، نظراً إلى الدور الحيوي الذي تقوم به في خدمة التعليم، مشيرةً إلى أن الاستعداد للقادم يأتي في إطار اتخاذ القرار المناسب استناداً للوضع الصحي والإجراءات الاحترازية، ومدى انحسار المرض من عدمه، لافتةً إلى أن توجه الهيئة سيكون بلاشك متناغماً مع توجهات الدولة، فإذا استمر انتشار المرض ستواصل مدارس الهيئة تنفيذ نظام التعلم عن بُعد للعام الدراسي المقبل مع العمل على تجويده مستفيدة من الثغرات ونقاط الضعف التي تم رصدها خلال الفصل الثالث والعمل على حلها، وفي حال انحسار الجائحة الصحية سيتم العمل على دراسة وتحليل المخاطر لكل سيناريو تم طرحه على أن ينسجم مع الإجراءات والتدابير الاحترازية المتبعة.

وفي المقترح الثالث والأخير يعود الطلبة بشكل كامل للالتحاق بمدارسهم على نظام المناوبات بحيث يتم تطبيق التعليم المباشر بشكل كامل على 50% من الطلبة خلال النصف الأول من اليوم الدراسي وبعد عودتهم إلى منازلهم يبدأ المجموعة الثانية من الطلبة حصصهم الدراسية التقليدية في المدرسة خلال النصف الثاني من اليوم الدراسي، على أن يتم تقسيم كل فصل إلى مجموعتين بحيث لا يزيد عدد الطلبة في كل فصل دراسي عن 15 طالباً.