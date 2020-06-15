سارقو المحال التجارية أمام القضاء

تحرير الأمير (دبي)

أقدم 7 آسيويين على ارتكاب 41 جريمة سرقة، من بينها 25 في دبي، و16 في إمارات أخرى، مستخدمين ذات الأساليب الإجرامية نفسها، حيث اعتمدوا على تنفيذ جميع العمليات تحت جنح الظلام، واستغلال خلو المحال من أصحابها، عقب مراقبة الأماكن المستهدفة، ومن ثم توزيع الأدوار فيما بينهم، والدخول للمحلات المختارة عبر تحطيم الأقفال الخارجية والزجاج الخارجي وتمشيط المحال والفرار، قبل أن يتم القبض عليهم جميعاً في العملية الأخيرة.

ووفق تحقيقات النيابة، فإن القضية التي أوقعت بالعصابة الآسيوية كانت سرقة سوبرماركت بمنطقة القوز، من خلال تحطيم القفل والزجاج الخارجي، وتمكنت العصابة من الدخول، والاستيلاء على خزنة حديدية، تحتوي على مبالغ نقدية وبطاقات تعبئة رصيد وبعض محتويات المحل، إلا أن فعلتهم كشفتهم وتم القبض عليهم جميعاً، من خلال تجنيد المصادر والعناصر الشرطية للوصول إلى المتورطين، حيث تبين أنهم عصابة متخصصة بسرقة المحال ومتورطة بارتكاب 25 بلاغاً، و16 في إمارات أخرى، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.

وأقر المتهمون جميعاً بقيامهم بالاتفاق على عمليات السرقة، وتوزيع الأدوار، وتقسيم ريع الأموال المسروقة فيما بينهم، كما تم ضبط أدوات حديدية بحوزة المتهمين التي كانت تستخدم في عمليات السرقة، وإحالتهم جميعاً إلى محكمة الجنايات.

وعلى صعيد متصل، أحالت النيابة عصابة آسيوية تمارس ذات النشاط الإجرامي لتورطها بسرقة سوبرماركت، بعد أن قاموا بقطع سلسلة قفل باب السوبرماركت، والدخول بعد كسر زجاج المحل بوساطة أدوات حديدية.