7 خطوات لتقديم شكوى إلكترونياً

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أتاحت النيابة العامة الاتحادية، إمكانية التقدم بطلب عريضة أو شكوى، عبر منصاتها الذكية عبر موقعها الإلكتروني https://pp.gov.ae/webcenter/portal/pp، أو عبر التطبيق الذكي (Public Prosecution UAE Federal uae pp)، والتي تتم من خلال اتباع وتطبيق 7 خطوات جوهرية، لتقديم عريضة أو شكوى عبر منصاتها الذكية، والتي تتضمن: طباعة الشكوى، وتدوين بيانات المشكو في حقه بالكامل، وتقديم الشكوى من خلال الموقع الإلكتروني للنيابة العامة، أو من خلال التطبيق الذكي، وإرفاق المستندات المتعلقة بالشكوى إن وجدت، ودفع الرسوم المقررة، والبت في الطلب من قبل رئيس النيابة أو عضو النيابة المختص، وتحرير خطاب من النيابة للشرطة لفتح البلاغ.