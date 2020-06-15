احتراق 4 قوارب صيد في الشارقة

أحمد مرسي (الشارقة)

سيطرت فرق الدفاع المدني في الشارقة، على حريق في أربعة قوارب صيد في منطقة الخور بالإمارة، دون وقوع إصابات بشرية. وأسفر الحادث عن احتراق المراكب الأربعة بصورة كاملة، بينما قامت فرق الإطفاء بالتعامل مع الواقعة والسيطرة على النيران لمنع وصولها للقوارب الموجودة بالمنطقة. وأفادت الإدارة العامة للدفاع المدني بالإمارة بأن الحادث وقع صباح أمس – الاثنين- وأن غرفة العمليات وجهت فرق الدفاع من سمنان والميناء للتعامل مع الحادث في بدايته، مدعومة بفرق متخصصة، وتعاملوا مع الحادث وتمت السيطرة عليه بصورة نهائية، بعد ظهر أمس.

كما قامت الفرق المعنية بعملية التبريد في الموقع، وتم تسليمه لمركز الشرطة المختص للمتابعة والوصول للأسباب التي أدت للحريق، ونقطة بدايته والأضرار الناجمة عنه.