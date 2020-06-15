بلدية دبي تكثف حملاتها على الشواطئ

آمنة الكتبي (دبي)

كثفت بلدية دبي حملاتها التفتيشية على شواطئ الإمارة، كما طبقت أعلى مستويات الأمن والسلامة على جميع الشواطئ العامة، والمعتمدة من جهات دولية، من خلال توفير منظومة إنقاذ وسلامة متكاملة، تضمنت بناء وتجهيز وحدات إنقاذ بحري حديثة، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية المطبقة في هذا المجال، وتوفير 38 منصة إنقاذ، منها 11 منصة إنقاذ رئيسة، و27 فرعية.

كما وفرت طاقم إنقاذ متكامل، يشمل منقذين ومدربين ومشرفين، بلغ عددهم 103 أشخاص، تم توزيعهم على الشواطئ العامة، وأوضحت البلدية بأنها تشرف على تدريب المنقذين بشكلٍ دوري، وتأهيلهم لتنفيذ كل عمليات الإنقاذ والإسعافات الأولية، والتعامل مع الحالات الطارئة، لضمان سلامة وأمن مرتادي الشواطئ.

وحددت بلدية دبي، إرشادات عامّة يجب التقيّد بها، منها عدم السباحة بعد غروب الشمس، وذلك حفاظاً على سلامتكم، عدم السباحة في حالة رفع العلم الأحمر، والسباحة بحذر في حالة رفع العلم الأصفر، والتقيّد بتعليمات المنقذين، عدم السباحة عند الصخور، وعدم تجاوز العلامات البحرية المخصّصة لتحديد مواقع السباحة، وشددت على ضرورة المحافظة على النظافة، وعدم ترك أو رمي المخلّفات على الشاطئ، لا يسمح باصطحاب الحيوانات إلى الشاطئ، ولا يسمح بالشّواء أو إشعال النار أو التخييم، أو تدخين الشيشة على الشاطئ.

وبينت بلدية دبي، أنه لا يسمح بالنوم والمبيت على الشاطئ، ولا يسمح بالتجوّل بملابس السباحة في حديقة الشاطئ أو خارجه، يحظّر التقاط أيّ صور، وبينت بلدية دبي أنه يجب التقيّد بارتداء ملابس السباحة المحدّدة وفق عادات الإمارة وثقافتها، كما تقع مسؤولية الأطفال على أولياء أمورهم، أو الأشخاص البالغين المُرافقين لهم.

يذكر أن شواطئ دبي العامة، حصلت على الاعتماد العالمي لبرنامج العلم الأزرق لموسم 2018-2019، لتلبيتها المعايير الدولية المطلوب تحقيقها في مجال تنظيم الشواطئ، خصوصاً معلومات التثقيف البيئي، وجودة المياه والإدارة البيئية والسلامة، والخدمات، وتجهيزات الراحة، وتوفير معدات الوقاية للمرتادين.