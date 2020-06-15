«الشرطة السياحية»: شكراً للعاملين في فنادق دبي

دبي (الاتحاد)

أطلقت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، مبادرة «شكراً لكم» الهادفة إلى دعم جهود العاملين في الفنادق في تطبيقهم الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في سبيل مكافحة فيروس كورونا، وتوجيه الشكر لهم على التحضيرات الاستثنائية في إطار الاستعداد لاستقبال السياح، خاصة مع بدء موسم الصيف والإجازات الصيفية وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وزار وفد من القيادة العامة لشرطة دبي، برئاسة العقيد الدكتور مبارك سعيد سالم بنواس الكتبي، مدير إدارة الشرطة السياحية، فنادق إمارة دبي، والتقوا بمسؤوليها والعاملين فيها.

وأكد الكتبي أن المبادرة التي يأتي إطلاقها بعد فتح الفنادق أبوابها لاستقبال السياح والنزلاء، تهدف إلى دعم جهود العاملين كافة فيها، وشكرهم على الجاهزية العالية، والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية، والمحافظة على التباعد الجسدي والتعقيم المستمر للمرافق والغرف كافة، وارتداء الكمامات، وغيرها من المتطلبات الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار العقيد الكتبي إلى أن المبادرة تضمنت زيارة مجموعة من الفنادق السياحية المهمة، والاطلاع من كثب على استعداداتهم، وتقديم التوعية لهم في جانب السلامة العامة، إلى جانب التوعية بدور الشرطة السياحية وبالقوانين المحلية، وتقديم النصائح والإرشادات الواجب اتباعها في التعامل مع السياح في إمارة دبي وإجراءات التسجيل الفندقي والقوانين والأنظمة ذات الصلة بالخدمات الفندقية، وكيفية التعامل مع المعثورات والمفقودات في الفنادق.