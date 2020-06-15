عقدت حكومة الإمارات إحاطة إعلامية جديدة في إمارة أبوظبي تحدثت خلالها الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات عن آخر المستجدات والحالات المرتبطة بمرض كوفيد- 19 في الدولة، إضافة إلى الإجراءات الحكومية ذات العلاقة.

في حين تحدثت المهندسة فاطمة العبدولي، المتحدث الرسمي من وزارة تطوير البنية التحتية خلال الإحاطة عن المنصة المكانية الذكية لتهيئة المنشآت الحكومية لمواجهة أزمة كورونا والتي أشرفت على إطلاقها الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية بهدف توفير معلومات وبيانات فورية خلال الأزمات والطوارئ.



أكثر من 27 ألف فحص جديد تكشف عن 342 إصابة جديدة



وأكدت الدكتورة آمنة الشامسي من جانبها أن خط الدفاع الأول مستمر في بذل الجهود والعطاء لمواجهة مرض كوفيد - 19 وهي جهود ساهمت في وصول الدولة لمرحلة هامة من التصدي لفيروس كورونا المستجد، وظهور بعض المؤشرات الإيجابية في الحالات اليومية، مع التأكيد أن خطر مرض كوفيد- 19 لايزال قائما والالتزام بالإجراءات الاحترازية لا يزال مطلوبا.

وأشارت إلى استمرار خطة الفحص والكشف الوطني على مستوى الدولة بعدما أجرت الجهات الصحية أكثر من 27 ألف فحص جديد ساهمت هذه الفحوصات في الكشف عن 342 حالة إصابة جديدة تتلقى الرعاية الصحية حاليا ليصل مجموع الحالات في الدولة 42.636 حالة.



667 حالة شفاء جديدة وارتفاع حالات الشفاء لأكثر من 28 ألفاً



وأعلنت الدكتورة آمنة الشامسي شفاء 667 حالة جديدة من مرض كوفيد - 19 وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 28.129 حالة.. مشيرة إلى وفاة شخصين من المصابين بالمرض ليصل عدد الوفيات المسجلة في الدولة إلى 291 حالة.

وأشارت الدكتورة آمنة إلى أن عدد الحالات المصابة بمرض كوفيد - 19 والتي ما زالت تتلقى العلاج بناء على الأرقام الجديدة بلغ 14.216 حالة في الدولة.



%40 من الوفيات يعانون من السكري



على صعيد متصل أكدت الدكتورة آمنة الشامسي خلال الإحاطة أن اتباع الإجراءات الوقائية عامل أساسي لمنع الإصابة بمرض كوفيد - 19 خاصة الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات المرض مثل كبار السن والذي يعانون أمراضا مزمنة بعدما أظهرت بيانات حالات الوفيات بالمرض في الدولة أن ما يقارب 40% منها تعود إلى حالات تعاني مرض السكري.

ونوهت إلى ضرورة أن يتأكد الأفراد الذين يعانون من أمراض مزمنة، خاصة السكري من أخذ كامل الاحتياطات خلال الفترة الحالية، وعلى رأسها التباعد الجسدي ولبس الكمامات إضافة إلى أهمية اتباع أسلوب حياة يعزز المناعة وقائم على ممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي.



المنصة المكانية الذكية لتهيئة المنشآت الحكومية



وتحدثت المهندسة فاطمة العبدولي خلال الإحاطة عن المنصة المكانية الذكية لتهيئة المنشآت الحكومية لمواجهة أزمة كورونا والتي أطلقتها وزارة تطوير البنية التحتية استجابة سريعة منها لقرار مجلس الوزراء لدراسة الاستغلال الأمثل للمباني والمرافق الحكومية، وإمكانية تحويلها لمرافق صحية أو تخزينية أو حيوية تخدم القطاع الطبي في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت العبدولي إلى أن المنصة تعد منظومة مبتكرة في التعامل مع الأزمة الحالية تستند على التقنيات الحديثة لقواعد البيانات المكانية والإحصائيات بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومن خلال شاشات أداء تفاعلية تعتمد على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم الجهود الوطنية للتعامل مع الأزمة التي يمر بها العالم إضافة إلى أدوات ذكية تحليلية تقوم على استخدام تقنيات التحليلات المكانية لإعداد الدراسات الأولية لإدارة وتهيئة المنشآت والمباني الحكومية، ما يضمن سرعة الاستجابة والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة خلال الأزمات.



بيانات أكثر من 3500 منشأة حكومية على مساحة 6 ملايين متر مربع تغطيها المنصة



وأضافت العبدولي أن المنصة تتعامل مع بيانات محدثة لأكثر من 3500 منشأة حكومية تغطي مساحتها 6 ملايين متر مربع، وتتسع لأكثر من 500 ألف شخص لتكون قادرة على تلبية متطلبات وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والجهات المعنية في دولة الإمارات لمواجهة الاحتياجات الحالية والمستقبلية خلال الحالات الطارئة.

ولفتت إلى أن المنصة تتيح للمعنيين بدولة الإمارات، تحديد الاحتياج من المباني والمنشآت الحكومية خلال الأزمات لاستغلالها بما يخدم التوجه العام، وذلك بناء على قربها وبعدها من التجمعات السكنية والمراكز الصحية والمستشفيات التي تحددها خريطة تفاعلية ذكية، قادرة على عرض البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل دقيق وتعكس في الوقت نفسه الكثافة السكانية وتحديثا دوريا لعدد الإصابات بكل منطقة على مستوى الدولة، وتحديد احتياجها لدعم لوجستي يتعلق بتحويل المباني الحكومية إلى مرافق صحية أو تخزينية أو حيوية تخدم القطاع الطبي.



4 أدوات ذكية توفر حلولاً تفاعلية في المنصة



ولفتت العبدولي خلال الإحاطة إلى أن المنصة المكانية الذكية لتهيئة المنشآت لمواجهة أزمة كورونا المستجد تعتبر أحد المشاريع والمبادرات الحكومية الأكثر حداثة لمواجهة انتشار الفيروس وتتضمن 4 أدوات ذكية قادرة على توفير المعلومات الاستراتيجية لمتخذي القرار في الوقت المناسب، وبشكل فوري لضمان اتخاذ القرارات المناسبة بدقة وفاعلية، والأداة الأولى هي الخرائط التفاعلية التي يتم من خلالها عرض السيناريوهات المختلفة ويمكن من خلالها تتبع استخدامات الأراضي المختلفة وتوزيع المنشآت لتحديد مستويات ملاءمتها وجهوزيتها لتوظيفها كمرافق تدعم مواجهة الأزمة.

أما الأداة الثانية في المنصة فتتمثل في «راصد المنشآت» وهو عبارة عن لوحة تحكم ذكية لمراقبة ومتابعة جهوزية المنشآت الداعمة لمواجهة الأزمات، ومن خلال عرض خصائص هذه المنشآت مثل طاقتها الاستيعابية ومساحتها والكوادر المتوفرة فيها.

وثالثة الأدوات في المنصة هي الخرائط الديموغرافية التي تمثل خرائط مكانية تفاعلية لرصد توزيع السكان بالإضافة إلى خرائط حرارية لانتشار وتركز السكان.

وآخر الأدوات ضمن المنصة «راصد عمليات التعقيم» الذي يسهم في تحديد ورصد عمليات تعقيم المنشآت الحكومية بعد الاستفادة منها وضمان سلامة إعادة استخدامها كمرافق داعمة للعمل في مواجهة الفيروس بعد انتهاء الأزمة.