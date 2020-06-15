أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي بالتعاون مع شرطة أبوظبي ودائرة الصحة - أبوظبي تمديد حظر التنقل بين مدن الإمارة/أبوظبي والعين والظفرة/ ومن وإلى الإمارة لمدة أسبوع اعتبارا من يوم غد 16 يونيو الجاري.

يشمل حظر التنقل جميع سكان الإمارة من مواطنين ومقيمين. ويستثنى، بتصريح خاص، الموظفون في القطاعات الحيوية والحالات الصحية الطارئة وحركة نقل البضائع بكل أنواعها والبريد بينما يسمح لسكان مدن الإمارة بالتنقل داخل مدينتهم تبعا لأوقات برنامج التعقيم الوطني.

يأتي ذلك مع استمرار توسعة حملة المسح الوطني للحد من انتشار فيروس كوفيد - 19 واستكمالا لسلسلة الإجراءات الوقائية والاحترازية لتقليل المخالطة، والمحافظة على صحة وسلامة أفراد المجتمع حيث تم خلال الأسبوعين الماضيين فحص أكثر من 388 ألفا من سكان الإمارة.

وللحصول على تصريح تجول، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

https://es.adpolice.gov.ae/trafficServices/publicservices/movepermit.aspx؟Culture=ar.