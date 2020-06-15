أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، طائرة مساعدات على متنها 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى جمهورية الدومينكان لتوفير الوقاية والحماية الشخصية للعاملين في القطاع الطبي بها وسيستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لدعم جهودهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد/كوفيد-19/ وذلك في إطار توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بضرورة تقديم الدعم العاجل في المجال الصحي للدول الشقيقة والصديقة.

وقال سعادة بدر عبدالله سعيد المطروشي سفير الدولة لدى جمهورية كوبا السفير غير المقيم لدى جمهورية الدومينكان: «انطلاقاً من الدور الريادي والإنساني لدولة الإمارات في تقديم المساعدات في أوقات الأزمات وتسخير جميع الإمكانيات لمساعدة الدول واستمراراً لتعزيز العلاقات مع جمهورية الدومينكان، تم إرسال طائرة مساعدات تحتوي على المستلزمات الطبية العاجلة اللازمة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد ومساعدة العاملين في القطاع الطبي في الدومينكان على القيام بدورهم بشكل أفضل».

جدير بالذكر أن دولة الإمارات قدمت، حتى اليوم، أكثر من 911 طناً من المساعدات استفاد منها نحو 911 ألفا من العاملين في المجال الطبي.