سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بإنشاء أكاديمية الشارقة للتعليم

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم /10/ لسنة 2020م بشأن إنشاء أكاديمية الشارقة للتعليم .

ونصت المادة الأولى على أن تنشأ بموجب هذا المرسوم مؤسسة أكاديمية غير ربحية متخصصة بالتدريب والتأهيل الأكاديمي والمهني للمعلمين والقيادات التربوية في إمارة الشارقة تسمى : " أكاديمية الشارقة للتعليم "، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المادي والإداري، وتعود ملكيتها لحكومة الشارقة .

ويصدر قانون بتنظيم أهداف واختصاصات وكافة شؤون أكاديمية الشارقة للتعليم.

ويعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.