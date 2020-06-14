بتوجيهات محمد بن زايد إجلاء أسرة سورية من البوسنة

أبوظبي (الاتحاد)

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإجلاء أسرة سورية مكونة من زوج وزوجته من البوسنة، علقت بعد توقف حركة الطيران وإغلاق مطارات العالم.

وتفصيلاً، سافر الزوجان إلى البوسنة لمدة أسبوع خلال شهر مارس الماضي، تاركين ابنتيهما مع جدتهما (75 عاماً) في الإمارات، وبسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، حال ذلك دون رجوعهما بعد توقف رحلات الطيران وإغلاق المطارات.

وأوضحت الجدة في حديثها لبرنامج «العالم في مواجهة كورونا» التابع لمركز الأخبار بقنوات «أبوظبي للإعلام»، يقدمه الزميل أحمد اليماحي، أن وضع البنتين صعب كونهما من «أصحاب الهمم» وهي مسؤولة عنهما، وأصبح وضعها صعباً في ظل غياب الأب والأم.

وما إن بلغت تفاصيل الحالة مسامع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمر بإجلاء الزوج والزوجة من البوسنة وإعادتهما إلى أرض الإمارات العربية المتحدة.

وعبرت الزوجة بعد عودتها إلى الإمارات عن صعوبة الموقف عليها، وكيف كانت تتمنى رؤية ابنتيها، خصوصاً أنهما في ظروف صحية تتطلب رعاية متواصلة. وقالت الحمد لله إنني أعيش على أرض الإمارات، فالمقيم والمواطن سواسية في هذا البلد. ومن جهته، قال الزوج: «شكراً محمد بن زايد.. وجزاك الله والإمارات خير الجزاء».



سيف بن زايد يبث فيديو يوضح معاناة الجدة

بث الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على حسابه بـ«تويتر» فيديو يوضح معاناة جدة الأسرة السورية التي وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بإجلائها من البوسنة.. بعد أن أُغلقت أمام الزوج والزوجة مطارات العالم.. فيما بقيت الجدة تراعي الابنتين، وهما من أصحاب الهمم. وقال سموه في تغريدة بـ«تويتر»: بتوجيهات محمد بن زايد.. إجلاء عائلة سورية من البوسنة علقت بعد إغلاق مطارات العالم».