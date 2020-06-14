حمدان بن محمد يتفقد مشروع «طريق دبي - العين»

دبي (وام‏)

تأكيداً على استمرار إمارة دبي في تنفيذ المشاريع الحيوية الداعمة للاقتصاد.. تفقد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، العمل في مشروع تطوير طريق دبي - العين الذي تبلغ تكلفته الإجمالية ملياري درهم، كما افتتح سموه الجسور الجديدة على تقاطع شارع الشيخ محمد بن زايد مع طريق دبي - العين، وذلك وفق الخطة الاستراتيجية للنقل بإمارة دبي.

وتم افتتاح أربع وصلات مجسّرة على تقاطع شارع الشيخ محمد بن زايد مع طريق دبي - العين بسعة مسارين لكل وصلة وبطول إجمالي 2600 متر، وذلك لضمان حركة مرورية مباشرة وحرة في جميع الاتجاهات على التقاطع، وكذلك تم افتتاح جسر رئيس على تقاطع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان مع طريق دبي العين بطول 220 متراً وبسعة مسارين، بالإضافة إلى وصلتين لتوفير حركة التفاف إلى الخلف للقادمين من دبي.

وكان في استقبال سمو ولي عهد دبي لدى وصوله لموقع تقاطع شارع الشيخ محمد بن زايد مع طريق دبي - العين، معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات.

واستمع سموه لشرح من الطاير عن مشروع تطوير طريق دبي - العين، الذي يسهم في تحقيق انسيابية الحركة المرورية وتعزيز محاور الربط مع شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وشارع الإمارات، إلى جانب خدمة المشاريع التطويرية القائمة والمستقبلية على جانبي طريق دبي العين، كما يسهم عند اكتماله في مضاعفة الطاقة الاستيعابية للطريق من 6000 مركبة في الساعة في كل اتجاه، إلى 12000 مركبة في الساعة في كل اتجاه، ويسهم كذلك في خفض زمن الرحلة على طريق دبي العين، الممتد من تقاطع بوكدرة إلى تقاطعه مع شارع الإمارات، من 16 دقيقة إلى 8 دقائق، ويقدر عدد المستفيدين من مشروع تطوير طريق دبي - العين بحوالي مليون ونصف المليون نسمة.



وأوضح الطاير في معرض شرحه أن الطاقة الاستيعابية الإجمالية للجسور على تقاطع شارع الشيخ محمد بن زايد وطريق دبي العين تبلغ حوالي 36 ألف مركبة في الساعة في كل الاتجاهات، الأمر الذي يسهم في انسيابية الحركة المرورية القادمة من منطقة القصيص على شارع الشيخ محمد بن زايد بالاتجاه إلى العين.

وقد تم افتتاح أربع وصلات مجسّرة على تقاطع شارع الشيخ محمد بن زايد مع طريق دبي- العين بطول 2600 متر بسعة مسارين، وذلك لضمان الحركة المرورية المباشرة والحرة في جميع الاتجاهات على التقاطع، حيث تم تطوير الجسر القائم سابقاً على شارع الشيخ محمد بن زايد ليسمح بتوسعة طريق دبي - العين من ثلاثة مسارات إلى ستة مسارات في كل اتجاه، إضافة إلى الطرق الخدمية على جانبي الشارع، كما تم تنفيذ جسر على تقاطع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان مع طريق دبي- العين بطول 220 متراً وبسعة مسارين، لتوفير حركة التفاف إلى الخلف للقادمين من دبي. يذكر أن مشروع تطوير طريق دبي العين يمتد بطول 17 كيلومتراً، من تقاطع طريق دبي- العين مع شارع الإمارات إلى تقاطع بو كدرة مع شارع رأس الخور ويتضمن توسعة الطريق من 3 مسارات إلى 6 مسارات في كل اتجاه، بالإضافة إلى إنشاء شارع خدمات على جانبي الطريق لرفع مستوى السلامة المرورية، ويشمل المشروع في مجمله تطوير ستة تقاطعات رئيسية، وذلك لضمان انسيابية الحركة المرورية وخدمة التجمعات السكنية على كل من طرفي الطريق، والتي تشمل كل من واحة السيلكون ومجمع دبي لاند السكني وليوان وميدان وحي دبي للتصميم، ويبلغ إجمالي طول الجسور في التقاطعات الستة 6600 متر، كما يبلغ طول منحدرات الجسور حوالي 4900 متر.



تقاطعات جديدة

التقاطعات الجاري تطويرها هي تقاطع طريق دبي- العين، مع كل من شوارع الإمارات، والشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وند الشبا، والميدان، ورأس الخور، بالإضافة إلى تقاطع شارع الشيخ محمد بن زايد مع طريق دبي- العين.

وجاري حالياً تطوير التقاطعات الأخرى وتشمل تقاطع شارع الإمارات مع طريق دبي- العين، من خلال إنشاء وصلة مجسرة على طريق دبي- العين، بالإضافة إلى استكمال تقاطع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، حيث سيتم إكمال عملية الربط بين شارع الشيخ زايد بن حمدان الحالي وامتداده الذي تم افتتاحه في شهر مارس 2018 وذلك من خلال إنشاء جسر يتقاطع مع طريق دبي- العين يتألف من أربعة مسارات في كل اتجاه مع إمكانية توسعته إلى خمسة مسارات مستقبلاً، وتطوير الوصلة المجسّرة القائمة لتخدم الحركة المرورية القادمة من مجمع دبي لاند السكني المتجهة غرباً إلى طريق دبي- العين باتجاه دبي، وإنشاء وصلة مجسّرة جديدة لخدمة الحركة المرورية القادمة من دبي المتجهة شمالاً للمدينة الأكاديمية وواحة السيلكون، مع إنشاء طرق خدمية على جانبي الشارع وإنشاء وصلات التفافية لخدمة باقي الحركات والمشاريع التطويرية.

وكذلك جاري تطوير تقاطع ند الشبا الجاري لخدمة الحركة المرورية من طريق دبي- العين إلى منطقة ند الشبا والعكس، إضافة إلى تحسينات على الطرق السطحية الداخلة والخارجة في منطقة ند الشبا، وتقاطع شارع الميدان مع طريق دبي- العين وربطه مع شارع المنامة، حيث سيتم إنشاء جسر يتألف من أربعة مسارات في كل اتجاه للربط بين شارع الميدان وشارع المنامة، وكذلك تطوير الجسر القائم على شارعي الميدان ودبي-العين لخدمة المشاريع التطويرية لميدان.



.. ويوجه رسالة شكر لأبطال خط الدفاع الأول

في لفتة تقدير جديدة لما قدموه من إسهامات كبيرة في خدمة الوطن وحماية جميع أفراد المجتمع في هذه المرحلة الاستثنائية، بث سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مقطع فيديو عبر حساب سموه على موقع «انستغرام» تضمن رسائل شكر لأبطال خط الدفاع الأول على جهودهم الاستثنائية في مواجهة فيروس «كوفيد- 19»، من الأطقم الطبية والشرطية والدفاع المدني، والإسعاف وفرق التعقيم وفرق النقل وكذلك المعلمين والإعلاميين وغيرهم ممن قدموا خدمات جليلة لأجل سلامة المجتمع وحمايته من تداعيات جائحة كورونا ومنذ اليوم الأول للأزمة.

ويبدأ الفيديو بمشهد بانورامي لمدينة دبي مع مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «لا مستحيل مع الإصرار.. ولا مستحيل مع الإيمان.. ولا مستحيل مع الحياة».. فيما اُختتم الفيديو بعبارة «معاً نحن أقوى»، بينما تخلل العمل مشاهد عديدة بتشكيلات متنوعة شارك فيها أكثر من 100 من مركبات وحافلات الشرطة والإسعاف والدفاع المدني، والفرق الميدانية والتي اجتمعت معاً لتكون عبارة «شكراً لكم».

ويوثّق الفيديو الذي أعدته «براند دبي» الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي بالتعاون مع عدة جهات رسائل شكر نفذت بمشاركة 120 طائرة من طائرات الدرونز المُسيّرة عن بُعد لتشكيل لوحات من نور أضاءت سماء دبي، جاء في مقدمتها صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وعلامة النصر الثلاثية الشهيرة لسموه، والعديد من الصور الرمزية للتدابير الوقائية الأساسية التي يجب على جميع أفراد المجتمع الحفاظ على تطبيقها.

ويظهر في خلفية الفيديو مجموعة من أهم معالم دبي كبرج خليفة، وبرواز دبي، وبرج العرب، وشارع الشيخ زايد، حيث استخدمت أضواء طائرات الدرونز لكتابة عبارة «القادم أجمل» في سماء دبي وهي إحدى المقولات المُلهِمة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، حيث تحتفي المبادرة بإطلاق وسم #القادم_أجمل. كما يظهر في الفيديو لوحات مضاءة في سماء دبي لعبارات تضمنت «شكراً إماراتنا»، و«شكراً شعبنا» و«شكراً أبطالنا»، في بادرة تقدير للجهود الكبيرة التي بذلها الجميع خلال الفترة الماضية وفي مقدمتها جهود أبطال خط الدفاع الأول منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، كما تضمن الفيديو العديد من الرسائل التوعوية التي تم تشكيلها بوساطة طائرات الدرونز المضيئة.





