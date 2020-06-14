حفلات التخرّج «افتراضية» في مدارس دبي

دينا جوني (دبي)

أكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية، أن إقامة حفلات التخرّج للطلبة في جميع مدارس دبي الخاصة ستكون «افتراضية»، وستقتصر حصرياً على الإنترنت للعام الدراسي الجاري 2019 - 2020.

ودعت «الهيئة» إدارات المدارس الخاصة إلى الاستفادة من حلول التكنولوجيا لإيجاد أفكار مبتكرة ومسلية لإقامة حفلات تخرّج للطلبة وتحويلها إلى تجربة لا تنسى وذكرى مميزة، لافتة إلى أنه انطلاقاً من التدابير الوقائية المتبعة في دولة الإمارات للحدّ من انتشار فيروس كورونا «كوفيد - 19» والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، سيقتصر عقد حفلات التخرج هذا العام لتتم حصرياً عبر «الإنترنت».

وأشارت إلى أنها تتفهم تماماً وقع هذا الأمر على الطلبة وأولياء أمورهم ومعلميهم، إلا أنه السبيل الوحيد لضمان الحفاظ على صحة وسلامة الجميع، لافتة إلى أنها تشجع المدارس للعمل مع الطلبة على الاستفادة من وسائل التكنولوجيا المتاحة بأساليب مبتكرة ومُسلية، توفر للطلبة في هذا اليوم البارز تجربة فريدة لا تُنسى لذكرى تخرجهم.

من جهة ثانية، دعت «هيئة المعرفة» أفراد الميدان التعليمي غير القادرين على التأقلم ذهنياً ونفسياً مع الوضع الاستثنائي الناجم عن انتشار فيروس كورونا، إلى الاستفادة من خط الدعم النفسي كواحدة من مبادرات البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة.

وشرحت أن التواصل مع خط الدعم النفسي يكون عبر الهاتف أو تطبيق «الواتساب» على الرقم 4673 800 (HOPE). وتوفر هذه الخدمة نخبة من الخبراء والاستشاريين والمتخصصين في مجالات الصحة النفسية لتقديم الدعم النفسي لأفراد المجتمع المتضررين من تفشي جائحة «كوفيد - 19». ويتم تقديم خدمات الدعم النفسي باللغتين العربية والإنجليزية يومياً من الساعة 8 صباحاً ولغاية 8 مساءً.