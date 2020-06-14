«حمدان التعليمية» تنظم سلسلة ورش عمل

دبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز سلسلة ورش عمل عن بُعد، باستخدام تقنيات التواصل الحديثة، بهدف مواصلة برامج التدريب لأعضاء رابطة الفائزين بجوائز المؤسسة والطلبة الموهوبين، ونشر المعارف والممارسات التعليمية والابتكارية المميزة، خلال أزمة انتشار وباء فيروس كورونا «كوفيد - 19» المستجد.

وشارك في سلسلة ورش العمل أكثر من 90 من أعضاء رابطة الفائزين بجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، إضافة إلى الطلبة الموهوبين وأولياء الأمور والتربويين، وتضمنت السلسلة موضوعات مختلفة في مجال تخطيط الأهداف وتخطي الحواجز وصناعة الفوز والتعريف بمختبر «فاب لاب» الإمارات، وبمقياس حمدان للموهبة ومجموعة الأدوات المستخدمة في تحديد الطلبة الموهوبين، وعدد من الموضوعات التي تتعلق بالتصنيع الرقمي والروبوتات.

وقال الدكتور جمال المهيري نائب رئيس مجلس الأمناء، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «نعمل في المؤسسة وفق منهجية متطورة، وفكر تعليمي سباق، من أجل التحلي بالجاهزية الكاملة للتعامل مع مختلف الظروف، لاستكمال جهودنا التدريبية والتعليمية في كل الأوقات. وقد أثبتت سلسلة ورش العمل الأخيرة، نجاح رؤيتنا في ضرورة دمج كل الطلبة وأعضاء رابطة الفائزين بجوائز المؤسسة ضمن منظومة تعليمية متكاملة، تراعي الوضع الراهن، مع عدم الإخلال بمنظومتنا التعليمية».

وتابع المهيري: «إن الوضع الراهن، على الرغم من سلبياته المتعددة، فإنه يحمل في طياته الكثير من الفرص، حيث سيكون هناك دافع لنا من أجل استمرار تطوير برامج التعليم والتدريب عن بُعد، والارتقاء بتكنولوجيا التواصل الداخلية، من أجل تعزيز جاهزيتنا لأية متغيرات في المستقبل، بالإضافة إلى توسيع شبكة تدريبنا، لتضم أكبر عدد من الطلبة المتميزين والموهوبين من مختلف أنحاء الدولة».