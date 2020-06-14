10826 تطعيماً للأطفال «من المركبة» في أبوظبي والعين

منى الحمودي (أبوظبي)

كشفت «الخدمات العلاجية الخارجية»، التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، عن تلقي 10 آلاف و826 طفلاً التطعيم من خلال المركبة، في مراكز مختارة في أبوظبي والعين، منذ إطلاق الخدمة في 22 أبريل الماضي، وحتى الشهر الجاري، وذلك ضمن خدمة تطعيم الأطفال من المركبة للتطعيمات التي تقدم للأطفال، في إطار برنامج التحصين الوطني، والتي جاءت تماشياً مع توجيهات وجهود دائرة الصحة أبوظبي في تعزيز صحة وسلامة المجتمع خلال جائحة كورونا.

وأوضحت الدكتورة أمل الجابري، اختصاصية طب الأطفال، مديرة مركز المشرف التخصصي للأطفال، أن خدمة التطعيم من المركبة، تأتي تطبيقاً للإجراءات الاحترازية، ودعماً لجهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وضمان استمرارية توفير الخدمات الصحية الأساسية، في ظل الظروف الراهنة.

وقالت: «رصدنا مخاوف وقلق وتردد أولياء الأمور من الذهاب للمراكز الصحية لتطعيم أطفالهم، لذا تم إطلاق خدمة التطعيم من المركبة، لتشجيع الأهالي على الالتزام ببرنامج التحصين الوطني في أوقاته المحددة، ولتجنب ظهور أوبئة أخرى، كالحصبة والجدري وشلل الأطفال وغيرها، في حالة الامتناع عن التطعيم، بالإضافة إلى حرمان الطفل من بعض التطعيمات في سن معينة، والتي لا يمكن إعطاؤها في وقت آخر».

وأفادت بأن الخدمة تُتيح للراغبين في تطعيم أطفالهم، إمكانية الحصول على الخدمة دون الحاجة للنزول من السيارة، وذلك من خلال إرسال الطاقم الطبي اللازم لتقديم الخدمة، عند الوصول للمركز. منوهةً بأن على المراجع الاتصال على أرقام المركز المخصص قبل الذهاب، أو عند الوصول، ويقوم فريق الاتصال بالمركز بتقييم الحالة، ومن ثم تسجيله، وبالتالي إرسال الفريق المعني للفحص وإعطاء التطعيم.

ولفتت إلى أن خدمة التطعيم من المركبة يتم تطبيقها على أعمار التطعيم كافة، باستثناء تطعيم الشهرين والسنة، بسبب حاجة الطفل في هذه السن لإجراء الفحص السريري، إضافة إلى الحالات التي قد تحتاج إلى تقييم من قبل الطبيب، ونوهت إلي أنه تم نقل غرفة تطعيم الأطفال بالقرب من المدخل، بهدف تقليل الوقت الذي يقضيه الطفل ومن يرافقه داخل المركز، مؤكدةً تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، لضمان سلامة المراجعين في جميع المراكز. وأشارت إلى أن الخدمة في مراكز صحية مختارة، يبلغ عددها 10 مراكز صحية في أبوظبي، وهي مراكز البطين، والزعفرانة، والمشرف، والمقطع، ومدينة محمد بن زايد، ومدينة خليفة، وبني ياس، والباهية، والفلاح، والسمحة، و10 مراكز صحية في العين، هي مراكز عود التوبة، والهيلي، ومزيد، ونعمة، والجاهلي، واليحر، والقوع، والمويجعي، والطوية، والهير.