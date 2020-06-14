خدمة ذكية على «واتس آب» لعزل «كورونا» المنزلي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة الصحة أبوظبي، بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة، خدمة جديدة لبرنامج العزل المنزلي عبر تطبيق «واتس آب» الخاص بالمركز، حيث تعد هذه الخدمة التي تقدم مجاناً، مصدراً مركزياً للخدمات بالنسبة للمرضى المسجلين في البرنامج، ومرجعاً للمعلومات الموثوقة والدقيقة، فيما يتعلق بإجراءات العزل المنزلي، لكل من يحتاجها في داخل الدولة.

وتتيح هذه الخدمة التي تدعم الرد التلقائي، حصول المواطنين والمقيمين على إجابات للأسئلة الأكثر شيوعاً حول فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، والتوصية الصادرة من دائرة الصحة أبوظبي، بشأن عمليات العزل المنزلي على مدار 24 ساعة في اليوم.

وقال الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل الدائرة بالإنابة: «نواصل جهودنا في ظل الأزمة الصحية الراهنة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والحفاظ على صحة أفراد المجتمع في الإمارة، حيث حرصنا في دائرة الصحة أبوظبي على توظيف منصة (واتس آب) التي تُعد من أكثر المنصات الرقمية استخداماً بين الجمهور في الدولة، لتكون حلقة وصل بشكل لحظي».

وأضاف: «نسعى من خلال هذه الخدمة إلى دعم المرضى ومساندتهم، والتعريف بواجباتهم ومسؤولياتهم تجاه مكافحة انتشار الفيروس، فضلاً على توفير الخدمات الصحية، وتمكينهم من استقاء المعلومة الصحيحة من المصادر الرسمية، بما يضمن صحتهم وسلامتهم».

من جانبه، أوضح رامز شحادة، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة فيسبوك قائلاً: «في مثل هذه الأوقات الصعبة، يستخدم الناس تطبيق «واتس آب» أكثر من أي وقت مضى، للتواصل مع أصدقائهم وعائلاتهم ومجتمعاتهم، ودعمهم، ويسرنا أن نتمكن من تزويد دائرة الصحة بأبوظبي بأدوات الاتصالات، لمساعدتهم على الرد على أسئلة المواطنين حول الفيروس، بمشورة صحية موثوقة وفي الوقت المناسب، من أجل الحفاظ على سلامة الناس».

ويمكن استخدام الخدمة الذكية المجانية لبرنامج العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا المستجد على تطبيق «واتس آب»، من خلال حفظ الرقم 97124193399+ في جهات اتصال هاتفك، ثم إرسال كلمة [مرحباً] في رسالة تطبيق «واتس آب» للبدء، وليتم بعدها تقديم مجموعة من خيارات القائمة، والتي يمكن للمستخدم الاختيار من بينها، ويتم أيضاً إرسال الإرشادات ذات الصلة من دائرة الصحة في أبوظبي كروابط، للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https:/‏‏‏/‏‏‏doh.gov.ae/‏‏‏covid-19

وأشار حسام عامر، مدير شركة نوفومايند في الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى «أن دائرة الصحة أبوظبي قامت ببناء واجهة برمجة تطبيقات «واتس آب» للأعمال، باستخدام منصة نوفومايند I-AGENT، المقدمة من شركة نوفوميند، بصفتها أحد مزودي حلول الأعمال في تطبيق «واتس آب».