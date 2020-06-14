تعقيم منطقة مصفح في الحوض الـ 40

أبوظبي (الاتحاد)

بدأت أمس المرحلة العاشرة من حملة تعقيم منطقة مصفح في الحوض 40، والتي تشمل إجراء فحوص مجانية للعمالة المقيمة للكشف عن فيروس «كوفيد- 19»، وتقوم دائرة الصحة بتنفيذ الحملة بالشراكة مع الجهات المختصة.

وكانت دائرة الصحة – أبوظبي قد أطلقت بالشراكة مع الجهات المختصة في 9 مايو الماضي حملة واسعة لتعقيم منطقة مصفح، إلى جانب إجراء مسح مجاني للعمالة المقيمة للكشف عن فيروس «كوفيد- 19».⁣

وتهدف الحملة إلى ضمان وصول خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع، وتنظيم وإدارة عملية الفحص للعمالة المقيمة في منطقة مصفح، حرصاً على صحتهم وسلامتهم، وتسهيل إجراء الفحوص من خلال توفير التنقل مجاناً من وإلى مراكز الفحص.