بدء الترشح لـ«خليفة الدولية لنخيل التمر» بدورتها الـ13

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، بتوجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أمس خلال مؤتمر صحفي افتراضي، فتح باب الترشيح للجائزة في دورتها الثالثة عشرة 2021. وأشار الخبراء والمختصون والمشاركون، خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن الجائزة رسخت أقدامها على الصعيد العالمي، كما تناول المؤتمر «جائحة كورونا»، معتبرين أنها أسهمت في تعزيز مكانة النخلة، باعتبارها مصدراً وجزءاً أساسياً من أساسيات الأمن الغذائي، مشيدين بما قدمته الإمارات من اهتمام بهذه الثروة التي وهبها الله لعباده، كما عبر المختصون عن تثمينهم لجهود الدولة داخلياً وعالمياً في الحد من تأثيرات كورونا، والذي يعكس رؤية القيادة الرشيدة الإنسانية.

وقد تقرر البدء في تسلم طلبات الترشيح من قبل المزارعين والمنتجين والباحثين والأكاديميين ومحبي شجرة نخيل التمر والابتكار الزراعي من مختلف دول العالم، اعتباراً من أمس وآخر موعد للتقديم 31 ديسمبر 2020 من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة www.kiaai.ae بالإضافة إلى فتح باب الترشيح لجائزة المزارع المتميز والمزارع المبتكر بدورتها الرابعة 2021 التي تنظمها الأمانة العامة للجائزة بالتعاون مع شركة الفوعة، بإتاحة المجال أمام كافة المواطنين من مزارعي نخيل التمر في دولة الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص التقدم بطلباتهم إلى شركة الفوعة بالتواصل عبر الرقم المجاني 8005551 للتسجيل والتنافس للفوز بإحدى فئات الجائزة.

جاء ذلك عقب المؤتمر الصحفي الافتراضي الذي عقدته الأمانة العامة للجائزة أمس، عبر منصة (zoom) بحضور أكثر من 60 شخصية من ممثلي المنظمات الدولية ووسائل الإعلام العربية والدولية، حيث أشار فيه الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام الجائزة إلى النجاح الكبير الذي حققته الجائزة على مدى ثلاثة عشر عاماً إنما هو بفضل رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله «راعي الجائزة» ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومتابعة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة، حيث شكل الانفتاح الكبير على المجتمع المحلي والإقليمي والدولي أفضل النتائج في زيادة أعداد المترشحين بمختلف فئات الجائزة خلال ثلاثة عشر عاماً.

وأشار الدكتور هلال حميد ساعد الكعبي عضو مجلس أمناء الجائزة إلى أنه قد بلغ إجمالي عدد المترشحين لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي منذ انطلاقها ولحد الآن، 1495 مشاركاً يمثلون 52 دولة حول العالم، حيث بلغ عدد المشاركين من الدول العربية 1183 مرشحاً، و203 مرشحين من دولة الإمارات، و109 مرشحين من بقية دول العالم. في حين بلغ عدد الفائزين بالجائزة منذ انطلاقها ولحد الآن 73 فائزاً، منهم 41 فائزاً من الدول العربية، و19 فائزاً من دولة الإمارات، و13 فائزاً من الدول الأجنبية، كما جرى تكريم 51 من كبار الشخصيات والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية، منهم 23 شخصية وجهة من الدول العربية، و22 شخصية وجهة من دولة الإمارات العربية المتحدة، و6 شخصيات من باقي دول العالم.

ما بعد «كورونا»

أكد الدكتور عبدالوهاب زايد أمين عام الجائزة، بدون أي شك لقد ترك هذا الوباء أثراً على كافة دول العالم (حكومات ومؤسسات ومنظمات وأفراد)، إلا أن التزام الأمانة العامة للجائزة بالإجراءات الاحترازية وفق البروتوكول الإرشادي المعتمد، تبعاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، مع وجود بنية تحتية تقنية مؤهلة لمواجهة التحديات ساهم بشكل كبير في استمرارية الأعمال بنسبة 100% عن بُعد دون أي تأخير في أجندة العمل المعتمدة من قبل مجلس أمناء الجائزة. لا بل إن هذه الجائحة أعطتنا فرصة لابتكار أدوات جديدة للعمل والتواصل مع الفئات المستهدفة عن بُعد، عبر منصات التواصل الافتراضية كما هو الآن.

توقع أن يكون لهذه الجائحة تحفيز وتأثير على مستوى نوعية الدراسات والبحوث العلمية التي ستتقدم للمنافسة على الجائزة هذا العام ضمن فئة البحوث والدراسات المتميزة وقيمتها مليون درهم إماراتي.

كما أنه والتزاماً من الأمانة العامة للجائزة بكافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار وباء كورونا «كوفيد ـ 19» وبمباركة سمو الشيخ منصور بن زايد ونزولاً عند توجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك فقد تقرر تأجيل حفل تكريم الفائزين بالجائزة بدورتها الثانية عشرة 2020، والذي كان مقرراً تنظيمه مارس الماضي، ودمجه مع حفل التكريم للفائزين بالجائزة في دورتها الثالثة عشرة والذي سيقام في شهر مارس المقبل 2021، إن شاء الله. وحول تأثير جائحة كورونا على مستقبل قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور في العالم، أوضح أنه منذ بداية الجائحة تقوم اللجنة العلمية في الجائزة بمتابعة هذا الموضوع بالتعاون مع جهات الاختصاص من داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، لوضع تصور مبدئي يمكن أن نبني عليه موقع يساعد ويدعم هذا القطاع الحيوي لما له من أثر على الأمن الغذائي الوطني والدولي. كما أن الأمانة للجائزة عازمة على تنظيم مؤتمر دولي متخصص حول استشراف مستقبل قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور في العالم ما بعد «كورونا». بالتعاون مع جهات الاختصاص على المستويين الوطني والدولي.

آثار اجتماعية واقتصادية

وفيما يتعلق بقيام الجائزة بدراسة أثر الجائزة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، قال زايد سعت الأمانة العامة للجائزة منذ تأسيسها إلى تلبية رؤية القيادة الرشيدة بدولة الإمارات في تنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور في المنطقة العربية والعالم، وكان لسعيها هذا نتائج كبيرة خصوصاً في المنطقة العربية من خلال عدد من المؤشرات، حيث تعمل الجائزة حالياً على إعداد هذه الدراسة لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي لأنشطتها في كل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية الإسلامية الموريتانية وغيرها، فقد نظمت الجائزة في جمهورية مصر العربية المهرجان الدولي للتمور المصرية لأربع سنوات متتالية (2015 - 2018) ساهمت في تطوير البنية التحتية لقطاع نخيل التمر وزادت في سمعة التمور المصرية، كما زاد الطلب عليها في السوق الدولية، بالإضافة إلى تأهيل مصنع سيوة الحكومي للتمور وتأهيل مجمع تمور الوادي الجديد، وإنشاء المخازن المبردة للتمور بالواحات البحرية. والمساهمة في إعداد الخطة الاستراتيجية القومية لتطوير التمور المصرية. وفي جمهورية السودان، نظمت الجائزة المهرجان الدولي للتمور السودانية لثلاث سنوات متتالية (2017 - 2019)، وجاري العمل على إعداد خطة استراتيجية للتمور السودانية، وفي المملكة الأردنية الهاشمية نفذت الجائزة المهرجان الدولي للتمور الأردنية لسنتين متتاليتين (2018 - 2019) ساهم في رفعة التمور الأردنية، خصوصاً تمر المجهول، وتم إعداد الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع نخيل التمر في الأردن.



«المزارع المتميز والمبتكر»

أعلن مسلم عبيد بالخالص العامري الرئيس التنفيذي لشركة الفوعة إطلاق الدورة الرابعة 2021 من جائزة المزارع المتميز والمزارع المبتكر، التي تنظمها الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بالتعاون مع شركة الفوعة، وحث الإخوة مزارعي نخيل التمر المواطنين على المشاركة في الجائزة لما لها من أهمية في تعزيز تنافسية التمور الإماراتية على المستوى المحلي والدولي.



5 فئات للجائزة:

يجري التنافس على الجائزة ضمن خمس فئات وهي:

- فئة الدراسات المتميزة والتكنولوجيا الحديثة

- فئة المشاريع التنموية والإنتاجية الرائدة

- فئة المنتجين المتميزين في قطاع النخيل والتمر

- فئة الابتكارات الرائدة والمتطورة لخدمة القطاع الزراعي

- فئة الشخصية المتميزة في مجال النخيل والتمر والابتكار الزراعي

- باب المشاركة مفتوح لغاية 31 ديسمبر 2020

- تقديم طلبات الترشيح من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة www.kiaai.ae







