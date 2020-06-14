إعادة تنظيم المواقف الخارجية لسوق غياثي

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

بدأ فريق التواجد البلدي، التابع لبلدية منطقة الظفرة، إعادة تنظيم المواقف الخارجية لسوق مدينة غياثي القديم، من خلال تباعد المسافات، وتقليل الازدحام، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد - 19»، وذلك بما يضمن سلامة زوار السوق، ويحافظ على المظهر الحضاري للمدينة وصحة وسلامة المجتمع.

وشهد السوق حملة تطهير وتنظيف وإزالة المشوهات، نفذها قطاع مدينة غياثي، بجانب توعية العاملين وتعريفهم بأهمية النظافة والتعقيم المستمر، بهدف المحافظة على المظهر الحضاري للمدينة، وضمان صحة وسلامة المجتمع.

وأكدت بلدية منطقة الظفرة، حرصها على تقديم أفضل الخدمات، انطلاقاً من رؤية ورسالة دائرة البلديات والنقل، الرامية إلى تطوير عمراني، ونقل متكامل يعزز جودة الحياة، وتنظيم وتطوير وإدارة النمو العمراني، والنقل بشكل متكامل ومستدام، من خلال توفير بنية تحتية ومرافق وخدمات رائدة وذكية لرفاهية وسعادة المجتمع.

كما تنفذ بلدية منطقة الظفرة مشروع تطوير وتحسين صيانة الطرق الداخلية والبنية التحتية، وإنشاء مواقف للسيارات بمدينة غياثي، وذلك ضمن سلسلة المشاريع والخطط للارتقاء بالبنية التحتية، واستدامتها وتحسين جودة الطرق الداخلية، وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، وتحفيز الرقابة الفعالة والمحافظة على المظهر العام للمدن.

ويتضمن المشروع إنشاء 615 موقفاً للسيارات، موزعة على 27 موقعاً وبها 52 مدخلاً، ويشمل 9 طرق لخدمة الفلل في كل من شعبية المانع، وشعبية مبارك، وبدع مطاوعة، ومدينة غياثي، إلى جانب خدمة عدد من الدوائر الحكومية والمرافق الخدمية بالمدينة، كما تضمن المشروع صيانة الطرق الداخلية بطول 22 كيلومتراً، تم خلالها إصلاح وصبغ «الكيربستون» المتضرر، وإصلاح الأسفلت المتشقق، وعمليات التخطيط.

ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة وأداء مكونات البنية التحتية، بما يتلاءم مع معايير التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي، وتلبية احتياجات ومتطلبات مستخدمي الطرق، من حيث السلامة المرورية وكفاءة شبكة الطرق ومرافق البنية التحتية.