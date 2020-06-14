30 % من موظفي حكومة الشارقة يعودون إلى مقار العمل

لمياء الهرمودي (الشارقة)

باشر 30 % من موظفي حكومة الشارقة أمس، أعمالهم من مقار العمل بدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة، وفقاً لتوجيهات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، واستناداً للتعميم الذي أصدرته الدائرة، بعودة الموظفين إلى مقار العمل بشكل تدريجي.

وبين الدكتور طارق سلطان بن خادم، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، أن المباشرة في مقار العمل بدأت بدرجة عالية من الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية، والتباعد الجسدي بين الموظفين لضمان السلامة العامة، والوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مؤكداً أن الدائرة قد عممت مسبقاً لوائح تفصيلية، تتضمن ترتيبات خاصة لتهيئة مقار العمل والمكاتب لاستقبال الموظفين، وفق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها حكومة الشارقة، وتابعت مع كافة الدوائر والجهات اشتراطات الصحة والسلامة المهنية الواردة في التعميم، لضمان توفير بيئة آمنة وصحية في مقار العمل، تسمح بالعودة التدريجية للموظفين، واستمرارية الأعمال باطمئنان.

وأشار إلى أن أبرز الاشتراطات، تتمثل في تنفيذ تعقيم شامل للمباني والأجهزة والمعدات وأنظمة التهوية بشكل دوري، وتعميم أجهزة قياس الحرارة على كافة مداخل الجهات، وتوفير مناطق تعقيم للبضائع والمستلزمات الخاصة بالجهة قبل دخولها، بالإضافة إلى إعادة تصميم أماكن العمل، بمراعاة الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتوفير أجهزة ومستلزمات التعقيم والوقاية، وتجهيز المباني بالإرشادات الصحية وملصقات التوعية، التي تنظم تطبيق مسافات التباعد الجسدي والتعقيم المستمر.

وأضاف أنه تم إعلان كافة التدابير الاحترازية الإلزامية لعودة الموظفين لمقار العمل، التي تضمن حمايتهم وسلامتهم، حيث أكد ضرورة تطبيق الموظفين لكافة الإجراءات الوقائية التي تعلنها جهة العمل والجهات المعنية والسلطات الصحية بالدولة، والالتزام بالتباعد الجسدي، وعدم التصافح، وتجنب أي عادات من شأنها التسبب بانتشار المرض، والتعقيم المستمر، وغسل اليدين بعد ملامسة الأسطح، واستخدام أجهزة ومعدات المكتب، وعدم استخدام أجهزة الحاسب الآلي لموظف آخر، أو أي معدات وأدوات أخرى، والتقيد بالإرشادات الخاصة بالصلاة، والتقيد بالإرشادات الخاصة باستخدام دورات المياه.

وأهاب بمن تظهر عليه الأعراض المرضية للفيروس، الامتناع عن الحضور لمقر العمل وإبلاغ مسؤوليه لتوجيهه لإجراء الفحص الطبي، وحث الموظفين على الحرص في تطبيق التدابير الوقائية كونها تشكل حماية لهم ولأسرهم ومجتمعهم، وهو دورهم الداعم كأفراد في مساندة جهود الدولة، في احتواء هذه الأزمة التي يمر بها العالم أجمع.

وأوضح أن الدائرة بينت كافة الإرشادات والتدابير الخاصة بهذه المرحلة، عبر دليل العودة إلى العمل لدوائر وهيئات حكومة الشارقة، الذي أصدرته وتم تعميمه على كافة الموظفين والجهات، وإدراجه في الموقع الإلكتروني للدائرة.