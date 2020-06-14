مشاريع سكنية عصرية.. «إسكان المواطنين» أولوية في الإمارات

أبوظبي (وام)

واصلت دولة الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري دعمها لملف إسكان المواطنين بنفس الزخم والوتيرة المتصاعدة، على الرغم من العقبات والتحديات التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدة سعيها المستمر لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتوفير مقومات الحياة الكريمة والرفاه لأبنائها.وبرزت منذ بداية العام الجاري مجموعة من المبادرات والمشاريع في مجال إسكان المواطنين، وفي مقدمتها إنجاز مدينة الشيخ محمد بن زايد السكنية في إمارة الفجيرة، وصرف الحزمة الإسكانية الأولى لعام 2020 في إمارة أبوظبي بقيمة 5.5 مليار درهم، فيما اعتمد برنامج الشيخ زايد للإسكان أسماء ما يزيد على ألف مواطن من مستحقي قرارات الدعم السكني.ففي إمارة الفجيرة، أعلنت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في فبراير الماضي عن إنجاز مشروع الأعمال الإنشائية لـ«مدينة الشيخ محمد بن زايد السكنية» التي بلغت تكلفة إنشائها حوالي مليار و900 مليون درهم.وتستوعب مدينة الشيخ محمد بن زايد السكنية التي تمتد على مساحة نحو 2.2 كيلومتر مربع 1100 فيلا سكنية مجهزة بالمرافق المتطورة، وستتضمن المدينة لاحقاً مدارس ومساجد وحدائق ومحال تجارية، إضافة إلى مركز مجتمعي ثقافي ومجلس رجال.وتضم المدينة 20 حديقة مختلفة المساحات - عامة وداخلية -‏‏ وقطع أراضٍ مخصصة للخدمات العامة، موزعة على مساحة إجمالية تصل إلى مليونين و150 ألف متر مربع، بهدف توفير السكن لنحو 7 آلاف مواطن.

قروض ومساكن وأراضٍ

بدورها، شهدت إمارة أبوظبي في مايو الماضي، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صرف الحزمة الإسكانية الأولى لعام 2020 التي شملت قروضاً وتوزيع مساكن وأراضي سكنية، لأكثر من 5500 مستفيد وبقيمة إجمالية 5.5 مليار درهم.واعتمدت أبوظبي في فبراير الماضي قرار إعفاء 429 متقاعداً من سداد القروض السكنية المتبقية، بقيمة إجمالية بلغت ما يقارب 444 مليون درهم، وذلك بهدف تعزيز استقرارهم الأسري، وتخفيف الأعباء الاجتماعية عنهم.

محمد بن راشد للإسكان

وفي إمارة دبي، أفادت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بأن إجمالي قيمة موافقات المنح والقروض الإسكانية، بلغ 202 مليون درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري.وأوضحت المؤسسة أن عدد الموافقات للمنح والقروض، بلغ 300 موافقة، تتوزع على خمس خدمات إسكانية، بواقع 212 موافقة قرض بناء مسكن، و14 موافقة قرض شراء مسكن جاهز مملوك للمؤسسة، و21 موافقة قرض شراء مسكن جاهز غير مملوك للمؤسسة، و59 قرض صيانة أو إضافة أو إحلال، إضافة إلى أربع شقق إيجار ميسر.

مجمعات سكنية

وكانت المؤسسة أفصحت في مطلع العام الجاري عن وجود 1190 وحدة ضمن 3 مشروعات مجمعات سكنية جاهزة للطرح بين المقاولين للبدء مباشرة بتنفيذها، والتي تشمل مشروع بناء 667 مسكناً بمنطقة الخوانيج الثانية «المرحلة الثانية»، ومشروع بناء 144 مسكناً بمنطقة الورقاء الرابعة، ومشروع بناء 379 مسكناً بالخوانيج الثانية «المرحلة الأولى».

إسكانية الشارقة

كما تتواصل في إمارة الشارقة أعمال المشاريع الإسكانية للمواطنين، وذلك تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث وجه سموه بتنفيذ 4400 طلب سكن مع مطلع العام الجاري.



الدعم السكني

اعتمد مجلس إدارة البرنامج في يناير الماضي أسماء 503 مواطنين من مستحقي قرارات الدعم السكني بقيمة 395 مليون درهم، توزعت ما بين 378 قراراً من فئة القروض والمنح و125 قراراً من فئة قرار سريع. كما اعتمد في مايو الماضي أسماء 500 مواطن من مستحقي قرارات الدعم السكني بقيمة إجمالية بلغت 486 مليون درهم بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك.

ويعتزم البرنامج تسليم 1729 مسكناً حتى الربع الرابع من العام الجاري بقيمة تتجاوز 2 مليار درهم، موزعة على الشكل الآتي.. 888 مسكناً في المراحل الثلاث من حي بطين السمر السكني بإمارة رأس الخيمة و500 مسكن في حي المنتزي السكني بإمارة عجمان، إلى جانب 341 مسكناً في حي الخوانيج السكني بدبي.



