تضاعف الحيازات الزراعية في أبوظبي

ايهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

شهد القطاع الزراعي في إمارة أبوظبي، تطوراً كبيراً وملحوظاً خلال السنوات الماضية، حيث تضاعف عدد الحيازات الزراعية 38 مرة، من 634 حيازة عام 1971 إلى 24.018 حيازة عام 2019، بينما تضاعفت مساحة الأراضي الزراعية 33 مرة من 22.377 دونماً إلى 749.868 دونماً خلال الفترة نفسها، وذلك بحسب إحصائيات مركز أبوظبي للأحصاء.

يعكس التطور مدى الجهود المبذولة لتطوير هذا القطاع الحيوي، الذي أصبح نموذجاً يحتذى في التغلب على قسوة الطبيعة وقهر رمال الصحراء، وتحويل كثبانها إلى ساحات خضراء ومزارع منتجة للعديد من أنواع الخضراوات والفواكه.

وجاء تطور القطاع الزراعي، وزيادة المساحات الزراعية، متوافقة مع الالتزام بمعايير الاستدامة، والجهود المبذولة للحفاظ على الموارد الطبيعية في الدولة، من خلال مجموعة من الاستراتيجيات، والمعايير المدروسة، لتنمية هذا القطاع الحيوي الكبير.

وكشفت أرقام مركز أبوظبي للأحصاء أيضاً، ثبات مساحة الأراضي الزراعية في أبوظبي، وعدد الحيازات النباتية، خلال السنوات الست الماضية، حيث بلغت مساحة الأراضي الزراعية 749868 دونماً، من عام 2014 وحتى عام 2019، منهم 207686 دونماً في منطقة الظفرة، و452503 دونمات في منطقة العين، و89679 دونماً في أبوظبي.

كما بلغ عدد الحيازات الزراعية خلال نفس الفترة 24018 حيازة زراعية، منهم 8492 حيازة في منطقة الظفرة، و11921 حيازة في العين، و3605 حيازات في أبوظبي.



المسيرة الزراعية

على الرغم من الصعوبات والتحديات المناخية، التي تواجه القطاع الزراعي في إمارة أبوظبي، فإن المسيرة الزراعية في الإمارة، وبفضل السياسات الحكيمة، استطاعت قهر جميع تلك الصعوبات والتحديات، وترويض الصحراء والتغلب على طبيعتها القاسية الجافة، ودرجات الحرارة العالية، وتسجيل إنجازات ملموسة في سبيل تحقيق تنمية زراعية مستدامة على المدى البعيد، حيث أصبح القطاع الزراعي يمثل إحدى الصور المشرقة للتقدم الحضاري والاقتصادي، الذي تشهده إمارة أبوظبي حالياً في مختلف المجالات.



تطوير

تضطلع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة والغذائية، بمهمة تطوير قطاع الزراعة والسلامة الغذائية وحماية صحة النبات والحيوان، بما يسهم في تعزيز الأمن الحيوي وتحقيق الأمن الغذائي، وإعداد الخطط والبرامج والأنشطة في مجالات عملها، حيث تعمل الهيئة من خلال قطاع الشؤون الزراعية على تحقيق الأهداف المناطة بها، من خلال تنفيذ برامج الإرشاد الزراعي، فتقدم العديد من الخدمات الفنية والإرشادية والزراعية للمزارعين، وتطبيق أحدث النظم والممارسات الزراعية الجيدة، وتقديم المشورة والدعم اللوجستي والخدمات الفنية للمزارعين، وصولاً إلى قطاع زراعي مستدام، والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي على مستوى الإمارة.