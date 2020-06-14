أسبوع الاستراتيجيات في «كهرباء الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أمس، أسبوع الاستراتيجيات بهدف إجراء التحليلات اللازمة للموقف الاستراتيجي والوضع التنافسي، واتخاذ القرارات الإدارية لتطوير الأداء بعد انحسار جائحة انتشار فيروس كورونا، وعودة العمل في كافة القطاعات، ووضع معايير أداء للربط بين رؤية الهيئة ورسالتها.

وتستمر فعاليات أسبوع الاستراتيجيات بالهيئة، بمشاركة الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 7 مساءً، طوال أيام الأسبوع الجاري.

ويشارك في الاجتماعات وورش العمل الخاصة بأسبوع الاستراتيجيات، أكثر من 35 إدارة وفريق عمل، وعدد من ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والسكنية، وسيتم في ختام فعاليات الأسبوع، الإعلان عن ملامح الاستراتيجية الجديدة في كافة القطاعات.

وأكد الليم، أن الهيئة تعمل على المراجعة الدورية والمنتظمة للخطط الاستراتيجية في كافة الإدارات، والمشروعات التي تنفذها والأنشطة التنفيذية، والخطط التشغيلية والتكتيكية للوحدات التنظيمية في الهيئة، وتطوير استراتيجية لتعزيز كفاءة الطاقة، وإدارة الطلب على الطاقة والمياه.