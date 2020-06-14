إنجاز مجلسين أدبيين في كلباء وخورفكان

الشارقة (وام)

أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة مجلسين أدبيين في كلباء وخورفكان بتكلفة 8 ملايين درهم، بعد توجيه واعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإنشائهما، ويحملان اسمي المدينتين، ليقوما بدورهما في تطوير المشهد الأدبي.

وقال المهندس علي بن شاهين السويدي، رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، إن الدائرة أنجزت مبنى مجلس كلباء الأدبي في منطقة حيوية بالمدينة على مساحة 950 متراً مربعاً، بالإضافة إلى تأثيثه.

كما أنجزت الدائرة مبنى مجلس خورفكان الأدبي في منطقة حطين وتأثيثه بتكلفة 4 ملايين درهم، وتقدر مساحة المبنى بـ 950 متراً مربعاً، وتم تسليمه إلى دائرة الثقافة في كلباء.

يذكر أن دائرة الأشغال العامة بالشارقة أنجزت مع مطلع العام الجاري مبنى المقهى الأدبي بمنطقة الحيرة في مدينة الشارقة بتكلفة 6 ملايين درهم، ويمتاز المبنى بالطابع المعماري الحديث، ممزوجاً بالنمط المحلي، ويعد المقهى رمزاً استعادياً للحركة الثقافية والأدبية والفنية في منطقة الحيرة.