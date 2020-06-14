486 متطوعاً لدعم جهود الشارقة في مواجهة «كورونا»

الشارقة(الاتحاد)

طرح مركز الشارقة للتطوع بالتنسيق مع لجنة التطوع بالإمارة 37 فرصة تطوعية، ساهم بها 486 متطوعاً خلال الفترة الممتدة بين مارس ومايو الماضيين، وتجاوز مجموع الساعات التطوعية أكثر من 15000 ساعة، بالإضافة إلى تسجيل ما يقارب 1900 متطوع ممن يتمتعون بالكفاءة والشغف لتقديم الأفضل، وخدمة مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويؤدي التعرض للأزمات والطوارئ إلى تنشيط دور بعض القطاعات عن غيرها، وعليه تنشأ الحاجة لدعمها من خلال تطوع مختلف أفراد المجتمع، بالإضافة إلى أنه في حالة الأوبئة وغيرها من الأزمات تكون الحاجة لوجود متطوعين متخصصين بمجالات معينة يصبح ضرورة ملحة، لذا قامت لجنة التطوع بإمارة الشارقة برفع مقترح تشريعي يدعم المتطوعين والجهات التي ترغب بتطوعهم معها وخاصة لمواجهة وباء كورونا المستجد.

وعمل المركز من خلال توفير مختلف الفرص التطوعية على ترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية بين أفراد المجتمع، خاصة خلال فترة الأزمات والكوارث مع الحرص على تأكيد ضرورة اتباع الأنظمة والإرشادات الوقائية التي وضعتها دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة خطر فيروس كورونا.

وأكدت عفاف المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية ضرورة تفعيل منظومة العمل التطوعي والتأكيد على أهميتها خاصة خلال فترة الأزمات والكوارث، وتوعية كافة أفراد المجتمع وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة من خلال توفير مختلف الفرص التطوعية لهم سواء كانت فرصاً عامة أو تخصصية، لافتةً إلى الحاجة لتطوير آفاق التطوع لتشمل التطوع الافتراضي إلى جانب التطوع الميداني والتطوع العام، والتطوع التخصصي لمواجهة وباء كوفيد - 19 في الدولة.

وأتاحت جمعية الشارقة التعاونية عدداً من الفرص التطوعية مثل «تسوق براحة وأمان»، بهدف تنظيم عملية التسوق بنسبة 80% في الجمعية وبشكل احترازي، ومبادرة «عون» التي عملت على دعم الأسر المتعففة في إمارة الشارقة من خلال تجهيز 4000 سلة غذائية.

وأطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مبادرة «التصدي لجائحة كورونا – المحاجر»، و«التصدي لجائحة كورونا بالانتداب»، ومبادرة «خط الدفاع الأول» ومبادرة «متحدون للوطن - تطوع تخصصي»، و«ومعاً نتكاتف – تطوع تخصصي»، و«التصدي لجائحة كورونا – عجمان»، و«مساندون»، و«مساندون – تطوع تخصصي»، ومبادرة «كلنا وطن» التي أطلقتها منطقة الشارقة الطبية التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وقامت جمعية الشارقة الخيرية من خلال مبادرة «نتعلم للوطن» بتوزيع أجهزة لوحية ذكية على أبناء الأسر المحتاجة لمساندتهم على مواصلة التعلم عن بُعد بسهولة ويسر ودون أي عوائق وصعوبات، بينما حرصت دائرة الوقف على إحياء سنة الوقف بين المحسنين خلال أزمة كوفيد – 19 من خلال إعادة نشر إعلانات المشاريع الوقفية عبر حسابات التواصل الاجتماعي الخاص بالمتطوعين، وذلك ضمن مبادرة «تطوع للوقف».

وأطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة (الشرطة المجتمعية) مبادرة «التصدي لجائحة كورونا للتأكد من سلامة الأفراد في الحجر الصحي والتأكيد عليهم بضرورة التزامهم بالتعليمات الموجه لهم لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره.



49 مسناً ينفذون 20 فرصـة تطوعية بالشارقة

شارك 49 من كبار السن المتطوعين، المنتسبين لـ«فريق الخير والبركة»، في تنفيذ 20 فرصة تطوعية خلال الربع الأول من العام 2020، وذلك ضمن أنشطة برنامج «الشارقة مدينة مراعية للسن» التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية، فيما تم تعليق تنفيذ الفرص التطوعية لأعضاء «فريق الخير والبركة»؛ حفاظاً على سلامة الآباء والأمهات من كبار السن من عدوى فيروس كورونا المستجد.

وقالت خلود أحمد النعيمي، مدير إدارة الرخص الاجتماعية ، إن إمارة الشارقة تحرص على تطبيق المبادرات الهادفة التي تتماشى مع مبادرات الشارقة مدينة مراعية للسن ودمج مختلف الفئات العمرية في المجتمع، اقتصادياً واجتماعياً، وتحسين نوعية الحياة لهم، ومشاركتهم لخبراتهم مع الآخرين للمساهمة في تحقيق تنمية المجتمع، لا سيما أن آباءنا وأمهاتنا من كبار السن بداخلهم طاقات وأفكار وخبرات يستطيعون من خلالها إثراء المجتمع، والمساهمة في عجلة التنمية بشكل كبير.

وأضافت: «يُعد إشراك كبار السن في تنفيذ الأعمال والبرامج التطوعية فرصة مثالية في دمجهم بكافة الفئات المجتمعية، عبر إشراكهم في العديد من المبادرات التي تسهم في تسخير طاقاتهم وتعزيز مهاراتهم، واستثمار أوقات فراغهم، والاستفادة من خبراتهم ونقلها لجيل الشباب، فضلاً عن تمكينهم وتعزيز استفادة المجتمع من خبراتهم بتنفيذ الأعمال التطوعية، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم بأنهم أعضاء فاعلون في المجتمع».

وأوضحت سمية الشامسي رئيس فريق الخير والبركة:«كانت البداية انضمام 12 متطوعاً ومتطوعة في إحدى الفعاليات التي نظمتها الدائرة، ليشاركوا فريق الدائرة في تنظيم أحد الأنشطة الخاصة بكبار السن في الإمارة، وبعدها استمرت مشاركتهم في فعاليات عديدة على مستوى الإمارة، ويتم إشراك كبار السن، كلاً حسب استطاعته ومهاراته، مضيفة أنه خلال الربع الأول من العام الجاري، قام كبار السن بفريق الخير والبركة بالمبادرة في تنفيذ 20 فرصة تطوعية، حصل فيها كبار السن على 388 ساعة تطوعية».



تحفيز للتطوع

أقر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة إجازة تفرغ استثنائية براتب شامل لموظفي حكومة الشارقة للقيام بأعمال تطوعية تدعم مختلف القطاعات، وذلك لأهمية العمل التطوعي وأثره على المجتمع في كافة المجالات، وخاصة في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث وانتشار الأوبئة.



