حملة لإزالة المشوهات والكتابة على الجدران بالشهامة

أبوظبي(الاتحاد)

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية الشهامة، حملة للحفاظ على المظهر العام وإزالة المشوهات والكتابة على جدران المساكن، على مدى شهر يونيو الجاري، تستهدف جميع فئات المجتمع في كافة المناطق الجغرافية الواقعة ضمن اختصاص مركز بلدية الشهامة، وذلك بهدف الحفاظ على المظهر العام، وتوعية أفراد المجتمع للحد من الآثار السلبية التي تنتج عن الكتابة على جدران المساكن.

وتعمل البلدية من خلال مفتشيها، طوال فترة الحملة، على توعية الجمهور بضرورة الالتزام بالقوانين والحفاظ على المظهر العام، وكذلك على رصد المخالفات المتعلقة بالكتابة على جدران المساكن، والتواصل مع المعنيين بها من أفراد المجتمع، لتوجيههم بإزالتها خلال فترة زمنية محددة، وفقاً للقوانين المعمول بها، ومن ثم سيتم تحويل كشف التوعية إلى إدارة الرقابة والتفتيش، للتأكد من إزالة المخالفات في الوقت المحدد، حسب النظم المتبعة.

جدير بالذكر، أن مركز بلدية الشهامة يعمل وفقاً لخطة استراتيجية، تهدف للحفاظ على المظهر العام، وتعزيز البيئة الصحية التي تتمتع بها المناطق الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للمركز، حيث يعمل بالتنسيق مع إدارة خدمات المجتمع والشركاء الاستراتيجيين، على توعية الجمهور بالحفاظ على المظهر العام عبر الرسائل النصية القصيرة، والصحف الرسمية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والعديد من الوسائل التي تخدم هذا الجانب.