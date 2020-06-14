«فزعة» لموظفي «تطوير البنية التحتية»

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت وزارة تطوير البنية التحتية، عن تعاونها مع صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، لتوفير بطاقة «فزعة»، التي تخول موظفي الوزارة الحصول على الخصومات والمزايا التي تمنحها البطاقة لحامليها، وذلك بناءً على الاتفاقية التي وقعتها مؤخراً مع صندوق التكافل، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية، وتحسين جودة الحياة، وإسعاد الموظفين.

وأكدت المهندسة نادية مسلم النقبي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في الوزارة، حرص إدارة الموارد البشرية في الوزارة على إطلاق المبادرات، التي من شأنها مواكبة توجهات حكومة الإمارات بخلق بيئة عمل محفزة، تعزز مستويات سعادة الموظفين للمساهمة في رفع مستوى الإنتاجية والولاء الوظيفين، كما أشادت بجهود القائمين على المبادرة.

وقال المقدم أحمد بوهارون الشامسي، مدير عام صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، والعضو المنتدب في «فزعة»، إن الصندوق حريص على تطوير علاقاته وشركاته مع كافة المؤسسات الوطنية، وتعميم الاستفادة من الخدمات والتسهيلات التي تقدمها بطاقات «فزعة»، مشيراً إلى أن الاتفاقية مع وزارة تطوير البنية التحتية، تأتي في هذا الإطار، وضمن تعزيز العمل التكاملي المشترك.