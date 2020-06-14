تدريب «افتراضي» لرابطة الفائزين والموهوبين في «حمدان التعليمية»

دبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز سلسلة ورش عمل عن بُعد باستخدام تقنيات التواصل الحديثة بهدف مواصلة برامج التدريب لأعضاء رابطة الفائزين بجوائز المؤسسة والطلبة الموهوبين ونشر المعارف والممارسات التعليمية والابتكارية المميزة خلال أزمة انتشار وباء فيروس كورونا «كوفيدـ 19» المستجد.

وشارك في سلسلة ورش العمل أكثر من 90 من أعضاء رابطة الفائزين بجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز إضافة إلى الطلبة الموهوبين وأولياء الأمور والتربويين، وتضمنت السلسلة موضوعات مختلفة في مجال تخطيط الأهداف وتخطي الحواجز وصناعة الفوز والتعريف بمختبر «فاب لاب» الإمارات، وبمقياس حمدان للموهبة ومجموعة الأدوات المستخدمة في تحديد الطلبة الموهوبين، وعدد من الموضوعات التي تتعلق بالتصنيع الرقمي والروبوتات.

و قال الدكتور جمال المهيري نائب رئيس مجلس الأمناء، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز«إن سلسلة ورش العمل التدريبية مبادرة رائدة تعكس مدى حرص المؤسسة على استكمال رسالتها التعليمية والتدريبية عن بُعد وتوظيف تكنولوجيا التواصل لمواصلة جهود المؤسسة وفق أعلى المعايير العالمية».