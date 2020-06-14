إخلاء المركبات من المواد القابلة للاشتعال ضرورة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

دعت إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة، أفراد المجتمع إلى ضرورة تطبيق الإجراءات والاشتراطات الوقائية، للحد من نشوب الحرائق مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

ودعت سائقي وملاك المركبات، إلى أخذ الحيطة والحذر خلال هذه الفترة من العام، وإخلاء مركباتهم من المواد القابلة للاشتعال داخل المركبة، للحيلولة دون التسبب في نشوب الحرائق التي تخلف خسائر مادية وبشرية، وحفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وقال العميد محمد الزعابي، مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة، لـ«الاتحاد»: «مع حلول فصل الصيف، والارتفاع المتزايد لدرجات الحرارة، تظهر على السطح حوادث حرائق المركبات التي قد يسهم في سرعة نشوبها وجود مواد قابلة للاشتعال داخلها، ولذا وجب توعية أفراد المجتمع بأهمية تطبيق الإجراءات الوقائية التي تحافظ على الأرواح والممتلكات».

وأشار إلى ضرورة التأكد من خلو المركبة من خمس مواد قابلة للاشتعال، والمتمثلة في المعقم البخاخ والعطور وعبوات الغاز وولاعة السجائر والشاحن المتنقل «باور بانك» وبطارية الهاتف، حيث إن تلك المواد تكون قابلة للاشتعال والانفجار، في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 40 درجة مئوية، الأمر الذي يسهم في سرعة اندلاع الحرائق التي تخلف خسائر مادية وبشرية.

وأكد أهمية وضع طفايات حريق مناسبة داخل المركبات، وتكون معتمدة ووفق أفضل المواصفات والمعايير، والتي تساعد في سرعة إخماد الحرائق في حال وقوعها قبل وصول الفرق المختصة، ما يلعب دوراً في التقليل قدر المستطاع من الخسائر المحتملة.

وأشار إلى أن الإدارة تواصل تنفيذ برامج التوعية والتثقيف الموجهة إلى شرائح المجتمع كافة، وبلغات عدة، لرفع الوعي لديها بتلك الاشتراطات الوقائية التي تحقق السلامة، مشيراً إلى أن الإدارة أنهت استعدادها عبر وضع الخطط الخاصة بموسم الصيف، والفرق الميدانية والآليات للاستجابة المباشرة للبلاغات كافة، والعمل على التقليل من زمن الوصول إلى مواقع الحوادث المختلفة.

وذكر أن الإدارة تعاملت خلال العام الماضي مع 130 حادث حريق لمركبات، تمثلت في احتراق بعض أجزاء المركبة، وأتى بشكل كلي على بعضها.