أطلقت دائرة الصحة في أبوظبي بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة، خدمة جديدة لبرنامج العزل المنزلي عبر تطبيق «واتس آب» الخاص بالمركز، حيث تعد هذه الخدمة التي تقدم مجاناً مصدراً مركزياً للخدمات بالنسبة للمرضى المسجلين في البرنامج ومرجعاً للمعلومات الموثوقة والدقيقة فيما يتعلق بإجراءات العزل المنزلي لكل من يحتاج إليها في داخل الدولة.

وتتيح الخدمة التي تدعم الرد التلقائي حصول المواطنين والمقيمين على إجابات للأسئلة الأكثر شيوعاً حول فيروس كورونا المستجد، والتوصية الصادرة من دائرة الصحة أبوظبي بشأن عمليات العزل المنزلي على مدار 24 ساعة في اليوم.

وقال الدكتور جمال محمد الكعبي وكيل دائرة الصحة في أبوظبي بالإنابة: «ما زلنا نواصل جهودنا في ظل الأزمة الصحية الراهنة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة أفراد المجتمع في الإمارة، حيث حرصنا في دائرة الصحة أبوظبي على توظيف منصة (الواتس آب) التي تعد من أكثر المنصات الرقمية استخداما بين الجمهور في الدولة لتكون حلقة وصل بشكل لحظي».

من جانبه، قال رامز شحادة مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة «فيسبوك»: «في مثل هذه الأوقات الصعبة، يستخدم الناس تطبيق (واتس آب) أكثر من أي وقت مضى للتواصل مع أصدقائهم وعائلاتهم ومجتمعاتهم ودعمهم».

من جانبه، أكد حسام عامر مدير شركة «نوفومايند» في الشرق الأوسط وأفريقيا، أن دائرة الصحة أبوظبي قامت ببناء واجهة برمجة تطبيقات «واتس آب» للأعمال باستخدام منصة نوفومايند «I-AGENT» المقدمة من شركة نوفوميند بصفتها احدى مزودي حلول الأعمال في تطبيق «واتس آب».