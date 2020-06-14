أكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية أن إقامة حفلات التخرّج للطلبة في جميع مدارس دبي الخاصة ستكون «افتراضية»، وستقتصر حصرياً على الإنترنت للعام الدراسي الجاري 2019 - 2020.

ودعت هيئة المعرفة والتنمية البشرية إدارات المدارس الخاصة إلى الاستفادة من حلول التكنولوجيا لإيجاد أفكار مبتكرة ومسلية لإقامة حفلات تخرّج للطلبة، وتحويلها إلى تجربة لا تنسى وذكرى مميزة.

ولفتت هيئة المعرفة إلى أنه انطلاقاً من التدابير الوقائية المتبعة في دولة الإمارات للحدّ من انتشار فيروس كورونا «كوفيد - 19»، والمحافظة على صحة وسلامة المجتمع، سيقتصر عقد حفلات التخرج هذا العام لتتم حصرياً عبر الإنترنت. ولفتت إلى أنها تتفهم تماماً وقع هذا الأمر على الطلبة وأولياء أمورهم ومعلميهم، إلا أنه السبيل الوحيد لضمان المحافظة على صحة وسلامة الجميع. وأشارت إلى أنها تشجع المدارس للعمل مع الطلبة على الاستفادة من وسائل التكنولوجيا المتاحة بأساليب مبتكرة ومُسلية، توفر للطلبة في هذا اليوم البارز تجربة فريدة لا تُنسى لذكرى تخرجهم.